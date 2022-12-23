地下菁英 Big Bet

Disney+已上线

韩媒誉为致敬黑帮经典电影《教父》之作。讲述车武湜（崔岷植饰）以顽强毅力熬过孤儿院、监狱、特殊部队的生活，他因经营赌场被国税厅查缉，逃亡到菲律宾，在当地成为赌场传说。车武湜意外卷入杀人案件，想在黑暗中继续存活，性命成为唯一筹码。39岁的孙锡久褪去前作黑帮老大的形象，饰演勇于出生入死的警察。《鱿鱼游戏》令人害怕的反派许诚泰，以及《请回答1988》李东辉两大戏骨加盟。

锋回路转２ Glass Onion: A Knives Out Mystery

Netflix 已上线

悬疑喜剧。讲述科技亿万富翁布朗（Edward Harrison Norton饰）邀请朋友到私人希腊岛屿度假，当有人离奇死亡时，名侦探Benoit Blanc（Daniel Craig饰）受邀前往调查命案，抽丝剥茧破解围绕在富翁周围的谜团。

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

2020年的报告指出，我国心肌梗塞病例每10万人口就有207起病例，数据从2010年起增幅近六成。这一集节目将讨论：一、腹胀是心肌梗塞症状？二、周五是心肌梗塞发作 “高峰期”？三、鱼油可以预防心肌梗塞？

万物生灵第三季 All Creatures Great & Small S3

BBC First（星和Ch502，新电信Ch308）随选

詹姆斯在英国约克郡小镇担任兽医，第三季故事从1939年春季讲起，第二次世界大战即将到来，镇民生活面临各种变化，詹姆斯也因牛结核病检测计划面临意想不到的挑战。