韩媒投选：马东石金泰梨“最没有礼貌” 男神苏志燮“演技烂”

（首尔讯）韩国知名媒体的34名电影记者投选“最没礼貌的电影人”，当红的马东石（Ma Dong-seok）、金泰梨（Kim Tae-ri）和南柱赫（Nam Joo-hyuk）登三甲。曾封视帝的苏志燮（So Ji-sub）居然是“最烂演技”第二名！

韩国媒体举办“覆盆莓奖”，每年票选“最烂演技”、“最烂作品”和“最没礼貌的电影人”等。第六届成绩揭晓，往年一般由导演上榜或从缺的“最没礼貌的电影人”，今年居然由当红演员马东石（20票）、金泰梨（11票）和南柱赫（6票）包揽三甲。

据报道，今年制作兼主演《犯罪都市2》（The Roundup）和《整形帝王》（Men of Plastic）的马东石，在《犯罪都市2》开画时，以“个人原因”推辞访问，最后仅发了“自问自答”的宣传稿给媒体。11月30日在韩国上映的《整形帝王》进行宣传时，马东石拒绝部分访问，出现主演中只有他一人退出访问的情况，因此被韩国媒体批评“不够专业”。

第二名的金泰梨今年为电影《外星+人》（Alienoid）接受访问时不专心一直涂鸦。报道说，她在官方访问中还批评进军海外的韩国导演。韩国媒体讽刺她“以自由奔放当武器，展现出无礼的极限”、“访问态度令人感到惋惜”。

苏志燮在电影《外星+人》中的演技被批评。（互联网）

《外星+人》也以七票成为“最烂作品”第三名。同片的韩国男神级演员苏志燮以六票成为“最烂演技”第二名。

南柱赫因为2022年6月爆出霸凌的负面新闻连累形象，导致他为10月26日上映的电影《我记得》（Remember）宣传时，影响了媒体对他的印象。他以六票成为“最没有礼貌的电影人”第三名。

“最烂作品”是18票当选的《为人民服务》（Serve the People），记者评论“毫无意义的床戏让人很不爽”、“烂到原作作者要出面提告的程度”。该电影女主角智眼（Ji An）以21票当选“最烂演技”，她的演技被批评“就像个木头人”。

周元（Joo Won）以主演的《救命卡特》（Carter）分别是“最烂演技”第三名及“最烂作品”第二名。