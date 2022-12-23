结束近20年广播生涯 小猪：离开为了挑战自我

电台UFM100.3副节目总监小猪（吴婉君）今年6月卸下主持岗位由前线退居幕后，专注管理层的工作，数月来几乎未在空中“现声”。不过，最近早班DJ张承尧放假回台湾、叶丽梅急性白内障须动刀，小猪过去一周多客串代班，并于星期五（12月23日）早上在空中抛下离开电台的震撼弹。她直言，会完全卸下广播的工作，这也会是她最后一次在空中现声。

放假中的叶丽梅现身直播室欢送老搭档，UFM100.3的DJ们事前预录想跟小猪说的话，早上也在空中一一播出。罗克敏祝福小猪“要活得更精彩”，张承尧感性说“人生低潮有你的开导，我的人生才变得不一样”，李庆鸿感谢小猪的教导，最后笑问：“以后看到你还可以叫你小猪吗？”

结束近20年的广播生涯，小猪在空中跟听众话别时说：“很抱歉我又要走了，而且这次是到了最后一分钟，我本来想在9点58分才说这次是我最后一次on air。”

虽然万般不舍，但她相信这次离开是理智的决定。“这是我第三次离开电台。第一次是去念书，第二次虽然跟大家说我想转换跑道，其实是为了疗情伤，所以那时候走的有点意气用事。可是，这次我真的是想清楚了。”

她感谢电台的同事安排了一个温馨、让她好好道别的环节，透露做这个决定是经一番深思熟虑，离开是为了给自己挑战，走出舒适圈。她也说：“我是比较幸运的，家人到后来都很支持我，我的先生是完全双手、双脚、毛发全部站起来地支持我的决定。”

小猪指出，做了这个决定之后，一次在刷IG时看到一名美国著名主持人分享的一句话——如果永远待在舒适圈，你的人生注定失败。

她有感而发说：“我看了那一句话，觉得像是上天在跟我说话，要我大胆放心去追求自己想要的。”

她坦言，不知道接下来的工作会带来什么样的挑战，但自己会积极地去面对，同时会抱着学习的心态。

不少听众在UFM100.3脸书留言，虽然不舍小猪的离开，但祝福她“一切顺意”“心想事成”，希望她偶尔能回来代班。有听众写下：“时常想念小猪、丽梅、伟龙还有老大（文鸿）的组合，可惜今天老大不在，又是最后一次看你们合体了。”