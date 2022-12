(台北讯)不老男神费翔12月24日将过62岁生日,他在23日凌晨分享近照。他还有《封神三部曲》一系列三部动作奇幻片待上映。

费翔23日在微博发文:“62岁,感恩加倍!感谢大家的生日祝福,我非常珍惜这份温暖。纽约的整个感觉还是比较萧条,没有太多圣诞季节的气氛。希望全世界2023年能彻底走出新冠的阴影。Wishing you a Merry Christmas and a much, MUCH better New Year(祝你们圣诞快乐,新年更好)!”

据知,费翔在2020年杀青《封神榜三部曲》之后就淡出幕前,过着云游四海的生活。他7月在伦敦,8月在意大利,10月到牛津参加艺术歌曲音乐节(Oxford Lieder Festival)。从他的最新留言,目前人在纽约。粉丝则关心留言:“你还是那么的迷人那么的帅气”、“看上去还是这么年轻,只是一副忧心忡忡的样子,让我心疼”。

《封神榜三部曲》由乌尔善执导,黄渤和陈坤有份出演,原预计在2020年至2022年每年公映一部。