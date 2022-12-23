防疫开放首个圣诞 艺人DJ如何过？

防疫政策逐步放宽，伴随着圣诞节的脚步声越来越近，今年大家终于可以实现“自由过圣诞节”！

为了打造节日专属的仪式感，大家会聚餐、狂欢、互赠礼物。《新明日报》访问了10位本地艺人和DJ，打听他们期待的圣诞礼物，看看他们的圣诞怎么过？

陈秀环亲自准备圣诞大餐

陈秀环往年都会在平安夜庆祝圣诞节，但今年因上节目，所以改为12月25日圣诞节当天庆祝，“当天我会亲自准备火鸡、圣诞树造型的蛋糕、沙拉、海鲜冷盘等西餐。”

至于今年的圣诞礼物，人在巴黎的陈秀环会在当地挑选。

陈丽贞今年仍从简

虽忙于拍戏，陈丽贞今年也会简单庆祝，“家人会来我家一起唱K庆祝。不过这几天已经有跟朋友一起聚餐，下星期一（26日）陈伟恩结婚，所以感觉最近每个晚上都在庆祝圣诞节。至于今年想要收的礼物是钱！过了圣诞很快就农历新年了，我还要包红包，哈哈。”

陈泰铭要给太太惊喜

陈泰铭表示去了两次教会举办的圣诞活动，“陪乐龄人士唱歌聊天，蛮好玩的，也很开心因为能带给大家快乐。”

至于圣诞礼物，泰铭表示：“每天能开心生活就是最好的礼物了。”他也透露打算给太太陈莉萍惊喜。他也分享20多年前一次难忘的圣诞节，“当时在国外，第一次接触雪景，当地人也很好客，他们的房子也像戏里的巧克力屋子，又有雪覆盖在屋顶上，感觉好像走入了童话世界。”

陈罗密欧与粉丝共度

疫情前，陈罗密欧会安排圣诞节当天与粉丝见面共度佳节，以为今年终于要重启粉丝见面活动；不过，陈罗密欧透露，自己会在圣诞节前后忙着拍新戏，档期已经排满，今年可能连和朋友聚会的时间都没有。

他又说：“我们已经不会通宵狂欢了，毕竟大家都有家庭，所以我们只会简单聚会、吃饭、交换礼物。”

陈罗密欧喜欢“香”，所以希望收到香水、香精或是香薰蜡烛等带有香气的圣诞礼物。至于最期待的环节，陈罗密欧喜欢和朋友聚会，匿名交换礼物。

郑六月搭游艇出海

郑六月最希望收到的礼物是“更多工作”，比如接个广告代言、新角色，或是新的节目主持工作。但如果是物质类礼物的话，她会想收到苹果手表。

事实上，比起收礼物，六月更喜欢送礼物，她喜欢看到对方脸上收到礼物时开心、惊讶的样子。

至于圣诞活动，六月透露今年会和“4567”女团的另外三位（萧歆霓、胡煜诗和曾晓晴）一起搭游艇出海游玩！

罗美仪期待惊喜

罗美仪原想趁圣诞节外出旅行，不过片约在身不得不牺牲节假日拍戏。尽管如此，她表示最期待得到大惊喜和圣诞礼物，以及一顿仪式感满满的圣诞晚餐！

而她最想收到的礼物是出国游玩的机票，“其实也蛮想收到意想不到的礼物，反差很大的那种。”

菁云瑞典度白色圣诞

今年菁云特地请假到瑞典跟好友聚会，因为太久没见到朋友的两个可爱的孩子，要和他们一起过白色圣诞。

至于礼物，菁云说，只要是家人朋友花心思准备的她都喜欢。

国贤越南跨年

国贤会和一大群朋友到餐馆聚餐，圣诞节隔天则到越南度假，并准备在当地跨年。对于圣诞礼物，国贤说没什么“渴望”要得到的，尤其这一两年对物质的欲望已越来越少。

伟龙乖乖待在家

由于上个星期生日已经放自己一个短假期到民丹岛，所以圣诞节的长周末，伟龙会乖乖待在家和家人朋友过。他说，疫情之后也特别珍惜可以聚在一起的时光。

提及想得到什么礼物，他表示没有太多真正需要的，不过若“硬”要选择，他希望是比较实际、会用得到的，如运动相关的产品或食物类。

“像最近看中一把新的羽球拍，但忍住不买，因为已经拥有六把了。”

靖禾想安静度过

靖禾没出国计划，只想借此佳节安静待在新加坡，沉淀心情，迎接新年，说到礼物是心意，他宁可朋友请吃饭，可以借此聊天相聚。