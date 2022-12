(综合讯)香港天王张学友近两年收入锐减吃老本,西洋天后玛丽亚凯里(Mariah Carey)每年圣诞坐收250万美元(约340万新元)。同为神级歌手,收入却大不相同!

歌神张学友近日接受香港电台访问,透露因疫情影响活动锐减,近几年的收入“一点都没有”,可说是零进账,靠吃老本过活。他坦言,嫌麻烦所以没有投资,也没有出租房产赚租金,现在持有的房产全是自用。他也说,当年跨界拍戏是因为初当歌手时收入不稳定,一度在一年里接了七部戏。

另一方面,西洋天后Mariah Carey当年只花15分钟录好的28年神曲“All I Want For Christmas Is You”,每逢圣诞都会重登排行榜。据《The Economist》报道,这首圣诞神曲每年的版权收益高达250万美元。也就是说,天后每年什么都不需要做,就能把这笔钱收入口袋,收益惊人。