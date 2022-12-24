王嘉尔狮城个唱派心灵鸡汤 赞本地鸡饭最好吃

王嘉尔首场新加坡演唱会有热情也有温情。超亢奋的他演唱会尾声冲入观众席拉粉丝上台，也给近8000名捧场粉丝喝上一剂心灵鸡汤：“我只是百万名艺人中的一个过客，趁现在有机会，我要跟你们说，善待自己，找到你们独一无二的魔力（magic）。”

韩国男团Got7出身的王嘉尔，单飞后展开首次的个人演唱会“JACKSON WANG MAGIC MAN WORLD TOUR 2022”。新加坡是他巡演的第三站，12月23日晚上在新加坡室内体育馆引爆。演唱会以“100 Ways”开场，王嘉尔还唱了“Go Ghost”、“Just Like Magic”、“Cruel”等歌曲，让粉丝高昂的气氛冷不下来。中场表演“Dopamine”的时候，他领全场大合唱，场面温馨，气氛沸腾。

王嘉尔不希望只呈现包装后的自己，而是更想让粉丝看到他真实的一面。他希望通过演唱会传达这个信息：“你不是一个人，我也经历你所经历的（好的坏的）。”

他解释演唱会取名“Magic Man”的用意：“我只是百万名艺人中的一个过客，五年十年以后可能不再有人在乎我，但这对我一点都不重要。趁现在有机会，我要跟你们说，善待自己。你们是自己故事里的主人公，希望你们都找到独一无二的魔力（magic）。这是我希望演唱会结束后，你们能带走的信息。”

王嘉尔也展露了他名不虚传的粉丝服务。除了走进摇滚区与观众互动，他也邀请两名幸运的女粉丝上台，参与“I Love You 3000 II”以及“Dead”两首歌曲的表演，前者甜到炸裂，后者撩人程度爆表。

Encore部分，王嘉尔超亢奋，拉了一票摇滚区的粉丝上台跳舞。兴奋的他甚至几度爬上一楼观众席把粉丝带到台上。他最后的一席话，刷新了新加坡粉丝对他的爱：“很多地方都有海南鸡饭，但我认为新加坡的最好吃！不论是当运动员的我，还是当歌手的我，新加坡在我心中是个很特别的地方。我爱新加坡，我很爱你们！”