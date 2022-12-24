朱咪咪为工作奔波新马港确诊 自嘲“倒贴开工”

68岁的朱咪咪最近回香港开工，不料确诊，原来要上的节目最后都无法上，她叹说：“连机票都赔上了。”

朱咪咪过去一个月很有“飞行运”，在马来西亚吉隆坡、槟城、香港和新加坡之间来回穿梭，一来是她挂头牌主演的动作喜剧电影《我要做特务》，在马来西亚的圣诞档开映，她赶到当地宣传；二来是受广告商邀请到槟城拍摄广告。

小心防疫的她，风尘仆仆，为工作奔波都平安没事。殊料月初到了香港，她预录TVB贺年节目《新春开运王》，却被发现确诊冠病，最后无奈缺席宣传活动。原本6集的节目她只拍了一半，连原先答应要上人气游戏综艺《开心无敌奖门人》担任嘉宾，也因为身体虚弱，不得已推掉了。

朱咪咪演出新片《我要做特务》。（互联网）

已经回到新加坡的朱咪咪接受zaobao.sg访问时，语气仍显虚弱，中间还夹带几声咳嗽。她说，自己当机立断，通知节目组不录了，不然万一出了外景才发现录不了，节目组会损失更多。

她笑说，这回等于自掏腰包买机票飞回新加坡，是“倒贴开工”，幸好有机会和香港3年来不见的老公及朋友重聚，不是没有收获。因疫情关系，她和老公近3年来一直分开两地生活。

有港媒发现她近期明显清减不少，更关注她有“树根颈”，朱咪咪回答说，她消瘦是因为儿子和媳妇都在减肥，她于是跟着戒米饭，不吃晚餐，不是健康亮红灯，请大家放心。