鐘琴率众艺人化身设计师 “旧衣新穿”也能时尚

鐘琴携手当红艺人为素人嘉宾舍不得丢弃的衣物进行改造。

本地综艺阿姐鐘琴两部综艺《衣衣不舍》、《古早味侦探4》陆续上线，在最新综艺《衣衣不舍》中携手16位当红年轻艺人，包括陈泂江、陈楚寰、雅慧、李腾、黄暄婷、黄思恬、田铭耀等人从环保出发，探索时尚穿搭。

日前鐘琴接受《新明日报》访问时透露，艺人们在改造工作中大显身手，至于她最欣赏哪位艺人的时尚感，鐘琴首先提到了楚寰，接着她还提到“Ben（杨志龙）、Sheila（沈琳宸）……还有李腾也不错！李腾真的有两把刷子，很惊喜，他的设计还很实在！”

爱买外套 ‘热’捐慈善

鐘琴表示，最近有很多女性，包括她自己，都喜欢买“一次性”衣服；就是买新衣服只穿一次就不再穿。鐘琴拿自己举例：“就像我本身就特别喜欢买外套，可是新加坡多数时候很热，穿不了，结果我买的一大堆外套都只能堆在一边，最后还是捐给各种慈善活动。”

接着鐘琴还提到一些本地提倡“再循环”的服饰店，她说：“它们的衣服采用的是再循环或是废弃布料，有些店铺还会卖二手衣，我也有买一件穿。这样真的会省很多布料，还能帮大家省钱。”

节目中，艺人嘉宾化身服装设计师，为素人嘉宾舍不得丢弃的衣物进行改造。节目也介绍本地环保品牌，借此提升观众环保意识。《衣衣不舍》星期四（12月22日）开始播出，感兴趣的观众可在每逢星期四晚上8点在8频道或上meWATCH观看节目。