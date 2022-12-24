资深演员母亲“被疫情带走” “电话再也拨不通了”惹鼻酸

（北京讯）中国王劲松是知名资深实力派演员，曾出演过《琅琊榜》《军师联盟》《破冰行动》等影剧，演技备受观众认可。最近，中国冠病疫情严重，不少艺人如张靓颖、韩红、岳云鹏、小沈阳、张歆艺、弦子、李亚鹏夫妇、杜淳太太王灿等都染疫。日前，王劲松在社媒公布噩耗，配文称：“每天的这个时间，是我跟妈妈视频的时间。妈妈被疫情带走了，这个电话，再也拨不通了。”

网民得知噩耗，纷纷留言安慰：“王老师节哀”“她变成了天上的星星，温柔地照着想念她的人”“王妈妈一路走好”“天堂没有病痛”。

王劲松在演艺圈中为人低调，生活中更是个孝子，他曾多次公开和母亲之间的事。他的母亲一直住在老家，因为王劲松拍戏的原因，母子俩通常通过视频通话来表达思念。王劲松有空闲就会回老家看望母亲，母子俩最后的公开合体露面，也是他陪伴89岁的母亲看病。

今年6月，王劲松一身休闲素装，带着89岁的母亲现身江苏省南通，整个人当时看起来十分憔悴，或许是陪伴母亲一路看病，身心劳累所致。即使如此，他也是亲力亲为，替母亲拎包，并没有带任何助理陪同。

据透露，王劲松私下毫无明星架子，亲切与医护人员合照，为人和蔼可亲，为了母亲的病情往返多次取药，十分孝顺。

王劲松已经54岁，但网上从未有他的任何负面消息，他一心做好自己的演艺工作，是圈内公认的老戏骨。如今王妈妈被疫情带走，留给了王劲松无尽的悲痛，希望他能尽快走出悲痛，也希望人人健康平安。