葛斯齐被指收大S钱喊告 张兰照开直播笑言嫁粉丝

平安夜仍不平安！汪家和S家的战火延烧了几个月未平息，汪小菲母亲张兰日前直播再度质疑大S提供新闻给台湾狗仔葛斯齐，还给他钱，葛斯齐不忍了，23日凌晨到新北市警局报案，控告张兰妨害名誉。

张兰21日直播，提到儿子与大S的纠葛说：“什么完了才联系的，你信吗？一个月就结婚你信吗？什么时候人家给你戴上绿帽子，完了之后怎么编的？怎么给那台湾的小葛，怎么给他递材料，怎么给他钱？”

葛斯齐坚称有职业操守，不满被抹黑，在微博晒出报案证明，愤怒回呛：“我已经给足张兰女士时间了，不知悔改，没有道歉作为，我必须自清，我不偏颇任何一方。如果说我收大S钱，或任何身边人的一毛钱，欢迎曝光拿出证据指控！只要属实，我永远退出媒体并关掉所有平台帐号！”

他说，有支持张兰的网民说：“中国人不打中国人，如果张兰诬陷诽谤你，我们是法治的社会，她要是有这么说，我们中国13亿人口支持你告她。”冲着这名网民这句话，他吃完汤圆立刻冲到警局报案。

张兰人在中国，警方传唤未必到案，台湾检察官受访时告诉媒体，检方依据相关事证，如果认为被告有犯罪嫌疑，被告却始终没有到案接受讯问，检方可能发布通缉，被告以后入境台湾会被拘提。不过，有律师补充，妨害名誉不是重罪，即使张兰因通缉遭拘提到案，应该不至于被羁押。

据了解，过去网红“广告小妹”曾批锺欣潼前夫赖弘国“爱抱又爱劈”，被他提告妨害名誉，但她人在国外未到案，被检方发布将通缉到2033年。

葛斯齐呛：“狗仔告名人第一次，我就献给你张兰阿姨！”并透露未来不排除到北京再报案提告一次。

目前靠直播赚进上千万新元的张兰，23日则照常直播，没回应被告的报道。她还宣布近日会以优秀女企业家的身份，连线美国富商马斯克（Elon Musk）的母亲，并接受外国媒体专访。接着她披上红头纱宣告“再婚”，说为了感谢网民的喜爱，又是送礼又是喊“娶你回家”，决定把自己嫁给粉丝们，言行举动都主导着话题。