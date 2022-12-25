指小甜甜私生活出状况 宋逸民道歉：逼于无奈才发声明

（综合讯）指称小甜甜（张可昀）“私生活出状况”掀起风波，宋逸民星期天（25日）道歉了。

由台湾艺人宋逸民担任牧师的教会“艺起发光”上个月宣布由他担任制作人，筹备戏剧《幸福宅一起》，并找来超过60位演员参与，当中包括小甜甜。但近日传出小甜甜在宣传记者会上回应好友恺乐的事模糊焦点，引起宋逸民不满而遭到换角，据报道，小甜甜因此退出教会。

宋逸民23日通过“艺起发光”脸书账号发声明，澄清小甜甜退出卡司，是因为“私生活有极大状况，以及身负冲突或诉讼”。他说，新戏开拍前就向演出者强调，任何重要角色若正值纠纷与官司，或私生活有是非论断等，都将针对角色做沟通调整。他透露小甜甜当时私生活有极大状况，教会小组长艺人白家绮和吴东谚尽心陪伴祷告，但她仍不听劝诫，因此只好让她暂停教会祭坛上的服事。

风波爆发以来有不少人涌入两边社群网站发声，小甜甜的圈外老公宋晋贤不挺老婆，在个人IG限时动态表示，“关于今天我老婆甜甜的新闻，离开艺起发光教会及戏剧被制作人换角，新闻内容都不是实情”，他力挺教会是“对事不对人”。

但也有艺人站在小甜甜这一边，林利霏不满好友被说私生活有问题，不爽反问：“甜甜私生活怎么了？！她私生活很简单很检点！”另有报道小甜甜退出教会时，还拉“友人”一起离开，林利霏回应：“我就是那个说被带走的教友！比甜甜早离开，我自己会分是非对错，甜甜从始至终都没叫我离开。是就是，不是就不是！”

林利霏（右）力挺好友小甜甜。（互联网）

此外，小甜甜退出教会不到一天，艺人徐小可和老公Ben也传出退出的消息。被媒体追问原因时徐小可语带保留地说：“还好我们及早离开了，我觉得很多事情都是要亲身走过一遭，才会知道原来如此。”

还有网民到宋逸民脸书留言，“若是把真理拿来控制、控告、衡量一个人，那就不恰当了。”对此，宋逸民25日亲自留言，表示从头到尾是为了平息外界的质疑，迫于无奈只好发表一篇教会立场的声明稿。针对连日来造成的风波，宋逸民表示深感抱歉，期盼这件事情能落幕。

小甜甜经纪人则表示：“甜甜的私领域一直没有太过复杂，就是工作，加上为人母后，更多时间在小孩身上，由于目前已经离开教会，所有过去的是非，我们就不便再多说什么，避免引发更多纷争，彼此理念不合分开，我们彼此都带着祝福，很感谢帮忙过及协助过甜甜的人！”