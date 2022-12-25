艺人过圣诞 孙燕姿搞怪献祝福 王瞳惊喜收彩蛋

艺人们在社交平台分享庆祝圣诞的照片，孙燕姿一张“鼻孔”搞怪照片最好玩，林湘萍全家穿睡衣和圣诞老人合照最温馨，失去挚爱的王瞳有贴心的教友为她准备彩蛋倍感温暖。

孙燕姿平安夜在IG放上鼻孔对着镜头的照片，两个鼻孔刚好形成“Merry Christmas”里的“M”字，只能说这个天后一点偶像包袱都没有！

林湘萍则和家人穿上睡衣和圣诞老人合照，她写下：“带着感恩的心……谢谢大家对我们一家的疼爱……祝️大家圣诞节平安，健康，快乐！”

今年第一次以夫妻身份度过圣诞的徐鸣杰和陈凤玲也在IG献上合照和祝福，陈天文则是以“Mr Unbelievable”的造型祝大家圣诞节快乐。

今年10月产下第三胎的香港女星锺嘉欣也和家人在圣诞树旁拍下全家福，一家五口乐融融。

王瞳第一个没有艾成的圣诞节

台湾艺人王瞳8月17日恸失老公艾成，两人同是虔诚的基督徒，在这个基督徒庆祝的节日，幸好有教会的朋友为她准备了“彩蛋”，在圣诞树上挂了她和艾成的照片，让她感受到艾成的陪伴。

她在社群隔空对艾成说：“在工作中度过每一个日子，我有努力工作，我有乖乖吃饭，我有好好睡觉……”她PO出电视台民视的巨大圣诞树和拍外景戏时的侧拍照，还有蹲在教会的圣诞树旁，指着树上挂着艾成和自己的照片。照片中艾成拿着麦克风唱得陶醉，而另一张照片的她视线刚好落在艾成身上，就算没同框一样爱意满盈。