两分钟提五次 Bii毕书尽不能没有她

近三年的疫情期间没有活动,Bii毕书尽笑说自己“整天躺在床上”。虽然遗憾因为疫情没能办成出道十周年演唱会,但他庆幸改掉了心情不好就喝酒的习惯。

毕书尽早前为参与表演来到新加坡时接受zaobao.sg专访,也透过“快问快答”的方式分享了包括手机壁纸是谁、生命中不能没有谁的生活点滴。(点击视频看Bii的“120秒快问快答”)

回忆居家抗疫那段日子,他说多了时间与家人相处及交谈,也笑言:“我发现我还蛮厉害躺在床上一整天的。”

在2020年情人节宣布结婚,同年7月宣布生了一个“跟我长得很像的女儿”,毕书尽坦言自己是女儿的“Yes Man”,对女儿有求必应。他说女儿颇有音乐天分,还会即兴创作,还现场模仿女儿的声音,示范她以“爸爸妈妈”的即兴创作。

毕书尽也说:“我在那段日子听了很多新的音乐,包括Tanya蔡健雅、Justin Bieber、BTS、John Mayer。”

疫情启发毕书尽创作更能散发正能量的歌曲,2022年推出了“Light Up The Future”、“Without You Without Me”两首歌曲。谁是Bii生命中不能没有的人?谁又是他点亮他生命的人?点击文头视频看他怎么说。