戏里戏外都是吃货 黄暄婷喜欢上镜脸胖胖

浪漫偶像剧《遇见你，真香！》目前正在热播，黄暄婷剧里剧外都是吃货，曾经一餐可吃三碗饭或五个汉堡包！

她直言喜欢脸有点圆圆的自己，不会为了瘦而控制饮食。

剧中锅具公司老板沈明星（徐彬饰）暗恋小助理常喜悦（黄暄婷饰）。但是，沈明星闷骚的性格导致自己只敢关怀常喜悦。当出现情敌后，沈明星才对常喜悦展开热烈追求。

《新明日报》记者在网上收集评价，发现有不少网民看剧后，都很喜欢黄暄婷饰演的喜悦，觉得她很可爱，而黄暄婷本人在接受《新明日报》访问时也赞同喜悦确实很可爱。不过，她透露，自己和喜悦并不太像，“其实我并不迷信，也没有像喜悦那样热爱厨艺。不过，我们一样乐观，也很爱吃。”

上中学时食量大

黄暄婷在剧里参加“汉堡王比赛”，并吃下五个汉堡，这让部分网民感到惊讶。黄暄婷说：“在中学时的食量确实很大，一餐可以吃三碗饭，可能也吃得下五个汉堡。不过，现在的食量已经变小了，一日三餐，普通分量。如果有拍戏才会吃四餐。”

愿花钱享受私房料理 很满意外型

身为吃货的黄暄婷也很愿意在美食上花钱，她笑说：“我挺舍得花钱来享受美食，比如无菜单私房料理（Omakase），所以大部分的钱都花在美食上。”

虽然爱吃，但黄暄婷透露自己一直以来都很照顾身体，会吃得健康、做运动，但不会为了瘦而控制饮食。她说：“因为我觉得有点辛苦，而且我对自己的外型很满意的，很喜欢自己上镜时有点胖胖的脸。”