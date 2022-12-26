被中国电视台雪藏四年 邓紫棋大削价解冻

（综合讯）邓紫棋亮相音乐综艺节目《时光音乐会2》，这意味着她被中国电视台“雪藏”四年后，终于“解冻”。不过，邓紫棋并未委以重任，在节目中只担任客串角色，传仅收以往五分之一酬劳的“和好费”，虽酬劳“大缩水”但也照杀！

邓紫棋于八年前参加湖南卫视歌唱节目《我是歌手》第二季一鸣惊人，但获邀参与《我》第三季巅峰会时闹出“耍大牌”事件。节目总导演洪涛不满她拒换歌，恃宠生骄，节目改由台湾歌手A-Lin顶替其位置。虽然邓紫棋被“罚”写道歉信认错，但曾连续三年有份参与该台春晚节目的她，自四年前开始于电视台鲜有曝光。

不过，邓紫棋和湖南卫视已成功破冰，近日她现身音乐综艺节目《时光音乐会2》。有网民爆料指电视台“消费”她，在宣传短片中竟用“好久不见”来介绍邓紫棋的出场。邓紫棋难得有机会重新获得青睐，交足100%诚意，对主持有问必答，笑容可掬。

六个月零收入 当客串薄利多销

主打卖歌艺的《时》节目，本是邓紫棋大秀“巨肺唱功”的绝佳舞台，可是她竟然不是长驻嘉宾，而是客串头两集的“特别嘉宾”，令网友意外不已。

除了演出机会少，有传她的酬劳也“超低”，每集只收约80万5000人民币（约15万新元），拍两集最多赚160万人民币（约31万新元）。这与六年前接拍四集综艺节目身价高达1609万人民币（约311万新元），即平均每集约401万人民币（约77万新元）的“天价”相比，酬劳明显大缩水！

有指邓紫棋肯“减价”拍节目，与她心急赚钱有关，前阵子她为筹备新专辑《启示录》闭关半年，六个月零收入，在开源节流下的大前提下，只冀望“薄利多销”。

节目上挨批“品德差”

邓紫棋参与《时》，首集成功抢话题，有网民批评她和大陆歌神周深“品德差”，在节目中竟对前辈歌手田震欠尊重。

事缘田震在玩猜歌游戏环节时，谈及唱K的点滴，她还未说完，已被周深与邓紫棋抢话打断，两人七嘴八舌，似忘了田震的存在。

也有网民批评唱歌经常“乱叫”的邓紫棋，在节目中也常“狮吼”，答问题时声音大到吓人。