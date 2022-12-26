喜事连连！日韩三个结婚喜讯一个怀孕消息

（综合讯）日韩娱乐圈喜事连连，除了男神宋仲基大方认爱英国籍女友，日剧《金田一少年事件簿》的友坂理惠梅开三度，町田启太宣布娶玄理，韩国歌手徐仁英2023年2月嫁圈外人，金武烈和尹升娥宣布怀孕。

友坂理惠宣布与大十岁的前辈结婚。（互联网）

出演过《金田一少年事件簿》的42岁友坂理惠三度结婚，对象是大自已10岁的一名编辑。她在Instagram（IG）发文表示，老公乐观积极的性格感染她，并感性说：“他拯救了我、鼓励我、支持我，现在还不算太晚，感激我们相处的时光，我想和他享受下半辈子的生活”。

友坂理惠在2000年与舞台剧导演兼演员的河原雅彦相识热恋、结婚生子，不过2008年结束婚姻。她之后与音乐人渡边健二相恋，2011年再婚，2016年离婚。

町田启太与玄理秘恋五年，圣诞节宣布结婚。（互联网）

以BL剧《如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师》爆红的32岁日本男星町田启太，两年前传出与2017年合作电影《终点站》玄理（Hyunri）热恋，当时双方没有证实恋情。时隔两年，町田启太在12月25日透过经纪公司宣布结婚。

根据经纪公司的声明，两人原来已经秘密交往五年。声明说：“在合作电影后，成为彼此互相支持的伙伴，以结婚前提为交往。两人未来也会为了成为更好的人、更好的演员而继续努力。”

玄理是在东京出生的韩籍演员，父母皆是韩国人，她精通日、韩、英三语，2014年凭电影《听见水的声音》拿下第29届“高崎电影节”新人女演员奖。

韩国歌手徐仁英在IG上贴出亲笔信宣布结婚。（徐仁英IG）

2002年随韩国女团JEWELRY出道的歌手徐仁英（Seo In-young）在12月26日通过经纪公司宣布，2023年2月26日将与圈外男友喜结连理。

金武烈与尹升娥结婚七年后怀孕。（互联网）

与马东石在电影《极恶对决》演出暴力刑警的金武烈（Kim Mu-yeol）与演出《拥抱太阳的月亮》的女星尹升娥（Yoon Seung-ah）在圣诞节（25日）宣布怀孕的喜讯，据悉是女胎。

两人自2011年交往，2015年4月4日结婚。