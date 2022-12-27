李心钰：失去希望 比输在起跑点可怕

《星期二特写》之《输在起跑点》12月27日首播，五集节目透过真人真事采访，穿插动漫画面，聚焦在学业上吃过败仗的各界人士，了解他们如何活出精彩。本地艺人李心钰是第一集节目的受访者。

李心钰告诉《联合早报》，参与《输在起跑点》跟过往主持或接受其他节目访问的感觉大不相同，“这次是比较深入的访谈，内容关于我的童年与学业，是我较少提到的过去。我信任曾经合作的监制益兴和编导慧音，两人会把我故事里的信息好好传达出去，所以答应受访。”

李心钰在镜头前侃侃而谈，但不讳言，回顾过去的痛点时，依然感到一丝的痛和难过。

李心钰是《输在起跑点》第一集节目的受访者，她说跟过往主持或接受其他节目访问的感觉大不相同。（新传媒提供）

学业成绩差，缺乏自信

李心钰的学业成绩欠佳，曾严重缺乏自信，陷入自我责备与怀疑的旋涡里。她说当时并非不喜欢念书，而是想念、想考好成绩却事与愿违，“我的父母从来没有灌输关于求学的健康观念，没有说过鼓励的话，反而常说‘你成绩那么差，早一点工作养家’‘不要浪费我们的钱’，而不是告诉我读书的重要。”

李心钰忆述，学校假期期间，表姐试过替她补习，“她会补到想吐血，她真的觉得我很笨，不管怎么教还是教不会。当时我觉得让身边人很辛苦，总觉得他们很想放弃我了，所以自然而然我也想放弃自己……”

当年的李心钰觉得自己一文不值，未来将一事无成。找回自信，成为她的人生习题之一，“到今天还是很努力，很不容易啊。庆幸的是，身边有很多人疼我，他们相信我，所以能够一步一脚印，慢慢地成长、学习和疗愈。我无法说自己完全找回信心，但肯定比以前自信很多。”

给身边人成长空间

李心钰期盼借由自己的故事，鼓励“输在起跑点”迟开窍的人，虽然听尽批评，经常感到挫败，但不要放弃，要怀抱希望，多接触相信和爱你的人，持之以恒，未来能出人头地。她也认为大家不应急着下定论，该给予身边人成长空间和机会。

她说：“小时候觉得输在起跑点是很可怕的，因为未来一片模糊，没有希望。现在的我觉得，比输在起跑点更可怕的是，做人没有希望和方向，觉得活着没意义。当‘活死人’的感觉最可怕，我有过这种感觉，不愿任何人跟我一样。希望正在担心害怕的人，看了节目后会有所启发，受到鼓舞。”

大器晚成者的特点

监制洪益兴受访说，他之前跟李心钰合作不少节目，听她提过童年往事，“尤其是她小时候的学业表现不理想，导致她在成长期缺乏自信。我们更深入地向她了解后，发现她觉得自己‘不够好’的阴影，也带入演艺事业，尽管几度提名《红星大奖》奖项也得了奖，但内心依然相当挣扎。她想更努力，去证明自己值得他人的赞许。”

洪益兴指出，节目组从李心钰的经历，看到大器晚成的成功者特点，于是邀请她上节目。

洪益兴说，《输在起跑点》宛如一封发给家长的信，尝试告诉家长，哪怕孩子的学业成绩不理想，也不是世界末日，并非一考定终身。更重要的是，要好好栽培孩子的其他强项，如克服难题的毅力、沟通能力、应变能力等。孩子今天或许输在起跑点，吸取经验后，将来还是可以凭后天努力，赢在终点线。”