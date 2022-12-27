帅气石欣卉 因女儿胆子变小

2005年在新加坡首届《绝对Superstar》夺得女子组亚军的石欣卉，2016年12月与瑞典男友Anders结婚，2018年6月搬到瑞典定居。去年5月，她在IG分享当妈喜讯和宝宝照片，艺人好友蔡淳佳、龚芝怡等送上祝福。

石欣卉家乡在马来西亚新山，上个月马来西亚全国大选，她带着女儿回家乡投票，先生和家翁、家婆不久后飞到马来西亚与她团聚，12月21日一家人到新加坡继续游玩，石欣卉也抓紧时间与新加坡的朋友见面。

《联合早报》记者联系上石欣卉，电话另一端的她开心地跟记者说：“我还是一样啊！但现在是全职家庭主妇。”

因疫情时隔三年才回乡

石欣卉透露，上一次回家是2019年11月，当时外公过世，她因奔丧待了两个星期，本来打算历新年再回去，没想到全球暴发冠病疫情，回不了家。三年后终于回来了，她笑说：“我暴饮暴食！第一餐吃了炒粿条和菜头粿，来到新加坡再吃了菜头粿，还有烧腊、点心。虽然我在瑞典会煮一些家乡菜，但做不出对的味道，也有些食材买不到。”

她试过做炒粿条，还特地买了一个镬，“但就是炒不出我心中的味道。”她说这一次会买很多汤包和酱料包带回瑞典，还有一定要带黑酱油。“我有一个新加坡朋友在瑞典工作，她之前到德国时看到大华酱油，立即买给我，我一直省着用。”

石欣卉在瑞典住了四年半，仍有不适应的地方。“首先是天气，很想念这里的阳光，出门比较方便，不用套几件衣服。瑞典的冷有不同程度，常常穿‘错’衣服，有时穿太多，有时穿得不够暖。也不适应那里的食物，还是喜欢新马的口味。”

石欣卉倒是很喜欢瑞典的水，“瑞典的自来水很好喝，我超爱喝！”原本急性子的她也适应了当地的“慢活”步伐，也喜欢那里的治安。

“搞笑妈妈”拿水瓶当麦克风

石欣卉去年5月诞下女儿“米粒”，家人因为疫情无法飞到当地陪伴照顾，她从坐月子到带小孩都自己来，“当时请马来西亚的中医师把坐月子的药膳寄到瑞典，我自己煮。”

先生在家庭经营的汽车零件公司上班，她说：“公司在拓展生意，先生很忙，我就把家和小孩顾好，让他没有后顾之忧。其实他鼓励我去工作，但我觉得孩子还这么小，而且我很久没有工作，要适应新的工作文化和环境，万一有压力，会影响家庭和小孩。”

说到照顾孩子，石欣卉担心自己做得不够好。“我有一个自己想达到的‘很厉害’的妈妈模样，像我的朋友很会烘焙，每天给孩子做不同的蛋糕，有朋友给孩子做益智游戏，也有朋友把家庭和事业兼顾得很好，我也想成为这样的妈妈，希望自己十八般武艺。但我先生说不须要，他说宝宝这么开心，我已经做得很好。”她形容自己是“搞笑妈妈”，“我很会做一些搞笑的事情逗宝宝笑。”

石欣卉坦言宝宝刚出世时，很享受当新手妈妈的喜悦，但现在开始想念以前的工作、生活和朋友。她感慨地说：“决定搬到瑞典时，我知道这些人生宝藏是我无法一起搬过去的，是我必须割舍的。几年没有回来，发现比自己想象的更想念这些，很难得和这里的朋友一直保持联系，感情没断。”

石欣卉现在生活的优先事项是家庭和小孩，之后再看有没有机会做自己喜欢的事情，希望可以发单曲，也可以跟歌手朋友一起办音乐会或演出音乐剧。她笑说歌瘾发作时就唱给女儿听，有时唱儿歌，有时打开YouTube跟着歌手尽兴地演唱，还拿水瓶当麦克风，女儿的表情像是搞不懂妈妈在做什么。

做事瞻前顾后，女儿成为软肋

石欣卉8月底在IG贴文透露，自己身体曾经出状况，差一点无法生育。她告诉记者，之前有妇科问题，咨询的第一个医生建议动手术，并说最坏的情况是切除子宫。还好她后来咨询另一个医生，被告知可以服药治疗，而且不会影响怀孕。

如今女儿一岁多了，石欣卉发现自己个性有些转变，“我还是很勇敢，会自己承担和解决很多事情，但也觉得自己变柔和，胆子也比较小，例如以前开车蛮帅气，现在因为车上有宝宝。现在很多事情会瞻前顾后，女儿成为我的软肋。”