2022年十大佳片 朴赞郁导作占两席

本周娱乐版将陆续推荐年度影视佳作，今天两位电影专线记者不约而同推荐中国女星汤唯主演的韩国片。

我在2022年看的电影超过300多部，要从中挑出5部“心水片”，实在得挣扎许久才能割爱。这五部推荐电影的排名不分先后，其中的《分手的决心》也获得影评人蔡欣盈的大力推荐，代表朴赞郁执导的《分》真的捕获不少人心。你错过了吗？

分手的决心（韩国） Decision To Leave

一起男子从山顶坠落身亡的意外，让着手调查的帅哥刑警海俊（朴海日饰）遇见死者的美丽遗孀宋瑞莱（汤唯饰），并在调查过程中不知不觉爱上她。

韩国名导朴赞郁执导，《分》两主角的“激情戏”顶多只有一个吻，全片却情欲暗流汹涌。汤唯眉眼唇角间的暗流，即使更多的是爱情，却也春色无边。影片继入围2023年金球奖最佳外语片后，也打入第95届奥斯卡最佳国际电影的15强，看好明年奥斯卡的提名榜上有名。

教父（美国） The Godfather

《教父》马龙白兰度（右）与阿尔帕仙奴饰演父子。（片商提供）

美国大导Francis Ford Coppola（柯普拉）1972年的经典之作复修版50年后在大银幕重映，片中的血雨腥风和温情脉脉，让人再三回味。

剧情讲述“教父”维托柯里昂（Marlon Brando，马龙白兰度饰）是纽约黑手党柯里昂家族的首领，带领家族从事非法勾当，也是许多当地意裔移民的保护神。柯里昂家族因拒绝与毒枭合作，和纽约其他几个黑手党家族的矛盾激化。

《教父》核心不是讲黑社会的厮杀，而是讲人生、文化思想的碰撞，成长的代价，家庭的凝聚力，也看透权力本质和人性善恶。马龙白兰度与饰演他的小儿子的Al Pacino（阿尔帕仙奴）的表演，50年后依然扣人心弦。

平行母亲（西班牙） Parallel Mothers

《平行母亲》佩妮洛普（右）与米莱娜饰演饱受创伤的产妇。（片商提供）

雅妮丝（Penelope Cruz，佩妮洛普克鲁兹饰）与安娜（Milena Smit，米莱娜斯密特饰）即将临盆前，在医院同住一间病房，两女相互倾吐，产生紧密联结，也改变了她们的人生。

西班牙名导Pedro Almodovar（佩德罗阿尔摩多华）对两个单亲妈妈的内心世界一次浓墨重彩的表达，不仅抚平个人伤痛，也凝合族群的创伤。

变鈦（法国） Titane

《变鈦》汽车模特儿对汽车发生“性”趣。（片商提供）

艾莉克西亚（Agathe Rousselle，阿加莎罗塞勒饰）是汽车模特儿，年幼时因车祸在大脑植入钛金属，这块金属让她变得暴戾狂躁，杀人不眨眼，还恋上汽车。

疯狂的怪誕电影，活生生的人被汽车搞大肚子。法国创作型女导演Julia Ducournau（茱丽叶）的想象力惊人，有机会可以看她的处女导作《生吃》（Raw），片中的少女媲美Anthony Hopkins（安东尼霍金斯）饰演的食人狂魔。

悲情三角（瑞典） Triangle Of Sadness

《悲情三角》清洁女工（左）在荒岛上成为女王。（片商提供）

卡尔（Harris Dickinson，哈里斯迪金森饰）与情人芽芽（Charlbi Dean，查尔比迪恩饰）参加一场豪华游轮之旅，突如其来的暴风雨导致游轮沉没，两人与一群人漂流到荒岛，一场失控的生存风暴也随即展开。

《悲》是瑞典名导Ruben Ostlund（鲁本奥斯特伦德）继《抓狂美术馆》（The Square）后在康城勇夺金棕榈大奖的电影，荒诞剧情与辛辣批判是特色。残酷的荒岛求生过程，厕所清洁女工却成了“王”，主、仆、贵、贱的平衡在荒岛上完全被打破了，让人拍案叫绝。