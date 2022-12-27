阿汤哥杨紫琼制造惊喜

有些电影，你听闻它是佳作，在影展上镶金，观看时却少了心动的感觉。今年的五部心水片，皆令我心动和惊喜过，当时看完后想立即推荐给别人。排名不分先后。

捍卫战士：独行侠（美国） Top Gun: Maverick

阿汤哥在《捍卫战士：独行侠》再次饰演经典角色。（片商提供）

1986年《捍卫战士》的续篇，“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）再次饰演成名作的角色“独行侠”，故事刻画老一辈飞行员和新生代的传承。电影票房和口碑双收，为2022年全球票房之首。

主流大片容易流于框架，难以挤进影评人的年度心水片。这回不得不承认，这部主流片拍出情怀和浪漫，不多不少，味道刚刚好。我最喜欢哪一场戏？受喉癌之苦的Val Kilmer（韦基马）饰演的“冰人”和独行侠的兄弟情互动使我眼湿湿。

天马行空（美国） Everything Everywhere All at Once

杨紫琼在《天马行空》展现多重面貌。（片商提供）

杨紫琼饰演的美国华裔师奶蜡烛两头烧，在自家洗衣店忙进忙出，家人又状况百出。丈夫突然自称来自另一个宇宙，有听没懂的她随后陷入多重宇宙大乱斗，肩负拯救世界的使命。

恶搞得趣味，无厘头地天马行空。片中的杨紫琼以极速冲破多重宇宙，情节不踩刹车似地冲刺，颠覆想象，大玩特玩，我在观众席忙着接招，目瞪口呆，没有全然看懂，但乐在其中。最难忘杨紫琼的“香肠手指”造型，好扯又好有趣。

饭戏攻心（香港） Table for Six

陈湛文（左起）、黄子华和张继聪在《饭戏攻心》扮演三兄弟。（片商提供）

三兄弟和他们的女友每晚同桌吃饭，亲情与爱情的矛盾纠葛浮出台面。香港资深编剧陈咏燊的第二部执导作，黄子华、张继聪、陈湛文、邓丽欣、王菀之和马来西亚女星林明祯主演。

主角展现“6人一台戏”的团队合作，剧情一波未停一波又起，节奏明快，张力十足，点中笑穴，看得无敌爽快，带笑步出戏院。这部家庭喜剧片远远超出我的期待，香港票房超过7700万港元（约1330万新元），超越2004年周星驰《功夫》，跃升香港影史最卖座港产喜剧。

神隐少年狼（日本） Ring Wandering

笠松将饰演的年轻漫画家在工地兼职时，邂逅寻找失踪爱犬的神祕女子，他送跌倒受伤的女子回家，展开一连串奇幻旅程。

11月底看的日本片，它像小溪里的流水，流水声让人平静，看似没有杀伤力，日后却经常想起当中的画面，才发现凄美故事已在心里留下一道涟漪。故事有穿越元素，尤其喜欢导演让现实与穿越情节相融合，两个时空更迭自如。

分手的决心（韩国）

2022年的韩片，雷声大雨点小的不少，朴赞郁执导的《分手的决心》从演员表现、情节发展、惊喜程度、画面质感来看，绝对是年度最佳韩片。

戏里人与人之间的关系，情感似真似假，说是真心，又见她把玩人心，以为当局者醒了，他却选择蒙蔽双眼。女主角汤唯刻画深不可测的角色，交出漂亮的表演成绩单，男主角朴海日也很给力，两人火花四溅。