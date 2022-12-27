预产期下个月 胡佳琪注册结婚

生日注册双喜，胡佳琪星期二（12月27日）早上大腹便便前往婚姻注册局，正式签字成为“陈太太”！

见证喜事者只有佳琪与另一半的双方亲属共11人，由于注册日也是佳琪与双生姐姐佳嬑的快乐诞辰，注册之后有什么庆祝仪式？

“很简单的，只是两家人共享午餐、晚上就一起吃晚餐……”佳琪受访时告诉《新明日报》，自嘲“年纪大了”，倾向从简。

佳琪目前怀孕35周，预产期是下个月底，她倾向自然分娩。

“但医生说，我腹中胎儿的头仍向上，如果宝宝的头没有往下，我就必须选择剖腹生产。”

若剖腹就必须择日安排手术，孕妇尽可能在怀孕36至37周（明年1月11日至20日）之间剖腹取出宝宝，如此一来，宝宝就不属兔、而是小虎女啦。

佳琪由衷希望生一个兔宝宝，笑言要求神成全，宝宝乖乖、小头转下，好让她能自然分娩，于兔年诞下千金。

身怀六甲的佳琪目前体重61公斤，比她先前多出13公斤，“医生说我的胎儿头大、腿长，我肚子也很大、身体很重，腰很容易酸、人也特别累，很多时候都在睡觉。”

患妊娠期糖尿病 二度染冠病

提到身体状况，佳琪坦言患上妊娠期糖尿病，已小心翼翼避免摄取糖分，她透露胡爸爸是糖尿病患者，或也有遗传因素，但她同时也具有低血糖，如何平衡饮食，必须格外小心。

“我们双方父母都非常紧张，两家人都是第一次抱孙，特别兴奋与期待。”

就在上个星期，佳琪二度感染冠病，她告诉记者：“第一次是在华人农历年，那一次比较辛苦，这一次再染疫，两天左右就康复了。”

拟明年12月摆酒 凑成“三喜”

如果计划不变，佳琪说与另一半会在明年12月27日摆结婚喜宴，如此一来，12月27日不只是佳琪的生日、注册日，也是结婚摆酒日，一举三喜！

“这样日子会很好记，不过，也因为是‘三合一’，我的贺礼可能只有一份！”即将为人母的佳琪语气还是很调皮。

查询小红书 取名陈瑾颜

问起宝宝名字，佳琪大方透露，夫妻俩查询小红书，搜寻出他们都喜欢的名字：瑾颜。

瑾颜？发音类似《延禧攻略》女星吴谨言，佳琪笑说，取名有她的用意：“中文名字‘瑾颜’，与她的英文名字Jan接近，加上我的英文名也有‘J’，老公英文姓氏是Tan,‘Jan’将我们一家三口连接了起来。”