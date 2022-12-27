“过江CP”失灵？ 《遇见你》被批剧情弱无新鲜感

由徐彬和黄暄婷主演的《过江新娘》2021年播出时获得极大回响，不但收视与口碑兼收，还造就了“过江CP”，掀起了一阵热潮。

两人在新剧《遇见你，真香！》再次合体，让观众相当期待，却有人在论坛HardwareZone批评剧情薄弱、徐彬和黄暄婷的组合没有新意、包勋评的造型显老、黄暄婷像僵尸等。

该剧讲述锅具公司老板沈明星（徐彬饰演）和厨师晨光（陈罗密欧饰演）一起喜欢上“倒霉鬼”常喜悦（黄暄婷饰演）。徐彬的角色外冷内热，明明关心黄暄婷却总是对她十分苛刻冷漠，黄暄婷的角色则单纯迷糊，两个人设都和《过江新娘》的钟世杰和梅芳草相似，就连两人的演绎方式和表情等都让人有在看《过江新娘》的错觉。差别在于，常喜悦不如梅芳草那么讨喜，更有网民认为黄暄婷这次是“装可爱”。

徐彬的角色“沈明星”总是绷着脸。（截自视频）

主角和人设“似曾相识”，让网民感觉缺乏新鲜感：“又是黄暄婷和徐彬？就因为他们赢得最佳CP奖，以及之前的剧集受欢迎……希望新传媒不要因为许瑞奇演特需人士取得成功，就让他一直演这类角色。”

此外《遇见你》的剧本薄弱且拖拉，前面几集大篇幅讲述常喜悦和沈明星每次见面的荒唐倒霉事，相当考验观众耐性，尝试融入美食的做法也不到位，就有网民直言：“剧情实在太弱了，感觉就像塞档之作。”另有观众在脸书留言：“剪接得有点乱，时间线跳来跳去”。

徐彬和黄暄婷在戏里一见面就发生倒霉事。（截自视频）

剧中黄暄婷遇到徐彬总是会倒霉，她的造型以夸张的黑眼圈突显憔悴，却被网民调侃：“我还以为在看僵尸片。”包勋评饰演的常胜军是个生活不如意的人，为了角色他故意蓄了胡子，却被观众认为显老，而陈罗密欧的山羊胡子效果也不尽理想。

黄暄婷（左图）在剧中黑眼圈黑得夸张，包勋评为角色蓄了胡子。（截自视频）

但有人批评也有人喜欢，一些观众在脸书留言支持“过江CP”，称赞黄暄婷的角色可爱，剧情也好笑。可见黄暄婷和徐彬合体还是让观众和粉丝期待的，本地剧集难得捧出了一对“国民CP”，电视台真应该好好珍惜细心经营，又或许可参考泰国剧的做法，有策划性地打造“官配CP”，而不是在艺人爆红之后才来顺水推舟。