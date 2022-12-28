分居内幕曝光 小甜甜夫妻爆肢体冲突互打官司

（台北讯）小甜甜因与宋逸民教会理念不合退出，随后教会发出声明，却牵扯出她的私生活有状况，引发轩然大波。多名前教友接连指控教会有不为人知的内幕，不过小甜甜丈夫宋先生反倒逆风力挺教会，如今更传出夫妻俩不仅分居，而且彼此的冲突得透过诉讼解决。

根据台媒报道，小甜甜在圣诞夜被直击带着女儿搭计程车返家，直到母女俩踏进家门，都没有看到丈夫的身影，让分居传闻甚嚣尘上。据知情人士透露由于小甜甜个性强悍，结婚后夫妻俩多次爆发肢体冲突，原先宋先生因为百般让步，不过长期下来似乎已忍无可忍，因此爆出婚内分居、互打官司等传闻。对此，知情者说两人未到离婚阶段，不过已经“分居一阵子”。

小甜甜先前多次在节目数落老公的不是，比如在月子中心时，两人就频有冲突。宋先生在月子中心一直打电动，她要求温奶他不会第一时间去做，所以她就干脆点一堆高热量食物来伤害自己的身体，等老公打完电动就请对方走，结果他以“这里很舒服”为由不肯离开。

这些爆料看似综艺效果，如今不免引发各种联想。据知宋先生已经搬回与妈妈同住，让人不免联想起宋逸民曾意有所指点出小甜甜“正值纠纷与官司”，沟通不成才会暂停她在教会的所有服事及新戏演出。

此外，也有教会人员爆料，因为《幸福宅一起》是要一出献给神的戏，所有参与演出者都要“淨身”，绝对不可能找有官司缠身的人演出，因此才会做出更换小甜甜的决定。