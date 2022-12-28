曾当Justin Bieber MV女主角 高凌风女儿秀婚戒嫁了

（综合讯）高凌风女儿葛晓洁（Christine Ko）闯荡好莱坞10年有成，除了参演《天堂执法者》（Hawaii Five-0 ）等多部美剧外，也曾和流行天王贾斯汀比伯（Justin Bieber）拍摄MV，演出一场女方生病的生死虐恋。她28日甜蜜秀出左手无名指超大钻戒照片，宣布美籍台裔男友求婚成功，也引来一群艺人朋友留言恭喜。

据了解，男方是曾凭美剧《不才专家》（Master of None）入围艾美奖的知名导演、编剧杨维榕。

葛晓洁在美国芝加哥出生，继承父亲衣钵闯荡演艺圈多年，曾于2010年在首次在台剧《家有四千金》中客串演出，之后就将目标转回好莱坞。2012年以电视剧《好莱坞高地》（Hollywood Heights）成为处女作，之后更凭情境喜剧《室内奇兵》（The Great Indoors ）打开知名度。

葛晓洁（左）和杨维榕曾合作拍剧。（取自艺人Instagram）

她曾在访问中透露，亚洲演员在美国缺少露面机会，让她爆红的《室》，她原本的角色其实也是锁定白人演出，是她在试镜时的表演，成功说服了制作人。

没想回台湾借父亲的名字走红，葛晓洁2020年和杨维榕合作Netflix原创电影《虎尾》（Tigertail），将台湾风光搬上国际平台，同时也坠入爱河。

葛晓洁是高凌风的三女，妈妈是前美国亚裔小姐冠军文洁，1991年父母离异后，她一直都跟着妈妈在美国生活。她也是高凌风三名闯荡演艺圈的子女之一，台湾女团G.O.F成员葛辰羽、常上台湾综艺节目的葛兆恩是她同父异母的弟妹。