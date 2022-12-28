娱乐吃瓜：看了个寂寞？2022韩剧开高走低 这3部收视叫好却被轰烂尾

2022年进入尾声，今年收视10大韩剧出炉（成绩在文末）。你今年追了几部剧？其中有多少是看完后充满余韵回味无穷、又有哪些让你直呼“看了个寂寞”？综合互联网上的剧评，zaobao.sg从中深挖，发现10大中竟有高达3部作品深陷烂尾疑云。

什么是烂尾？男女主角最终没有大团圆收场的“Bad Ending”（坏结局），或是开放式结局“Open Ending”（开放式结局）都留给观众无限的遗憾及唏嘘？在记者看来，或许烂尾的定义并非如此狭隘。草率地收尾、半路失踪的伏笔及角色的人设崩塌，进而导致剧集没办法善终，再加上完美开头与其所形成的强烈对比，才是观众不解与不满的真正原因。

《财阀家的小儿子》—— 剧集停在第15集就好了

《财阀家的小儿子》是2022年收视最高的韩剧。（互联网）

才花8集就逆袭，超越《非常律师禹英禑》成为年度收视第一的《财阀家的小儿子》，被网民戏称最快被封神作，同时也最快跌落神坛的作品。

宋仲基主演的《财阀家》讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优，重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊。他为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇。重生、穿越、复仇，再加上悬疑、商战，与财阀之间斗智斗勇的剧情引人入胜，观众纷纷代理满足，期待尹炫优如何下棋一步步迈向成功。

然而，大结局中重生后的17年竟是南柯一梦，留给观众自行想象的开放式结局遭炮轰是历代级烂尾。编剧还特别交代——这不是附身，也不是时空旅行，这是一场忏悔，对于陈导俊的忏悔，还有尹炫优对自己的忏悔。观众看完更是气炸，制造2场车祸只为让这17年的重生体验犹如白忙一场，直呼想要给编剧寄刀片。

李圣旻（左）表现亮眼，网民笑言剧集应改名为《财阀家的爷爷》；有剧迷认为宋仲基（中）与申铉彬的感情线略显突兀。（互联网）

除了故事发展说服力极低，最叫观众愤怒的是编剧明明有原版网络小说的“标准结局”可以参考，却硬是要为了区别剧集与原著，对剧集结局做出改变。在原著的结局中，陈导俊买下了财阀集团后，踢走陈星俊成第二代会长，最后一幕陈导俊以会长的身份到尹炫优死去的地方哀悼，也决定以陈导俊的身份活下去。剧版的改编甚至让观众认为编剧的操作方式直接毁了原作。

另外，令观众诟病的还有男女主角的爱情戏份。原著中并不存在的男女主角爱情线在剧集里显得突兀，女主角的角色不立体，在大结局中编剧硬是加入了男女主角重逢的戏码，成为结局的另一败笔。更有不少网民直言大结局的情节过于牵强，纷纷留言表示他们认为的结局是在第15集。当陈导俊在确定成为财阀继承人后，他前去探望已离世的爷爷，说道：“爷爷，我的复仇成功了吗？”永远得不到答案的反问却成为观众心目中的最佳结局。

《黑话律师》—— 开头有多爽 结局就有多虚无

李钟硕（左）及林允儿在剧中饰演夫妻。（互联网）

李钟硕加上林允儿，再高颜值的组合都没办法让此剧脱离烂尾行列。

剧情讲述李钟硕饰演的废材律师朴昌浩卷入财阀阴谋锒铛入狱，看似没有任何翻身机会的他却意外黑化，摇身一变成为神秘邪恶的“大老鼠”，展开一连串以恶制恶的复仇故事。剧集前半段紧凑刺激，观众随着男主角在逆袭路上越走越远，越看越爽。

一切却在后半段开始变了味。男主角尽管开了挂，却依旧斗不过反派市长。男主角拼劲全力各种搅局，反派市长仍然全方位碾压男主角，一直到最后女主角因病身亡，男主角用阴险的手段，将反派市长游泳池的水换成核废水，利用核辐射让反派市长因而感染身亡。看到这里，观众不禁感慨男主角是突然换了个人？之前曾信誓旦旦说要透过正当的法律途径制裁反派的男主角，最后却用了他不屑的方式打赢这场战役。

金柱宪在剧中饰演反派市长，全方位碾压由李钟硕饰演的男主角。（互联网）

更有观众调侃《黑话》的编剧是世界上“最急”的编剧。距离大结局还有8分钟时，男主角仓促干掉了反派，而全剧只剩下4分钟时，编剧则匆匆交代其他人的结局，留下在荧幕前一脸懵逼的虚无观众。老会长那个杀人魔儿子究竟有没有回国？卢朴想找出女儿死因的心愿最后有完成吗？编剧之前所埋下的伏笔犹如挖了却不填的坑，不禁让观众陷入“这16集我究竟看了什么”的自我怀疑。

或许比起男女主角天人相隔的“Bad Ending”结局，观众对男主与反派虚无的最后对决更为失望。

《二十五，二十一》硬是要留下的遗憾结局

《二十五，二十一》的结局成为网民热议的话题。（互联网）

结局令观众难以信服的还有《二十五，二十一》。

《二十五，二十一》讲述动荡的1998年，有着炙热梦想的18岁击剑选手罗希度和22岁落魄贵公子白易辰的成长故事。他们在最落寞的时候相遇相识，在成长路上相互治愈，展开了一段纯粹却又热烈的爱情。剧集不仅聚焦爱情的部分，其他角色的成长、彼此之间的友情也很有感染力。

不知是否抱持着“青春总会留有遗憾”的观念，编剧为《2521》留下了男女主角分道扬镳的结局。完结篇中，青春时期的两人分了手，同时揭露中年罗希度女儿的父亲另有其人。观众纷纷大呼被编剧耍了，完全没办法接受剧情突变的走向，该剧的结局更在后来成为韩国网民热议的话题。能让剧迷有着如此强烈反弹的不仅是说不通的细节，还有女主角罗希度崩塌的人设。

剧中，金泰梨饰演运动选手，而南柱赫则是体育线记者。（互联网）

剧中，罗希度向忙于自己的工作、分隔两地的白易辰提出分手的理由是她已经厌倦了等待、失望、死心，她不想未来一直这样。然而在那之前，罗希度的母亲曾问过她：“男朋友这样对你就没关系吗？”罗希度的第一反应是：“这两件事能混为一谈吗？”因此，观众感受到罗希度能理解，尽管男友与母亲同样从事着新闻工作，却不能将两者混为一谈，分手原因自然并不成立。

如果不是因为工作，那是因为罗希度不能接受远距离恋爱？这个说法更是观众没办法接受的最大原因。剧中，罗希度与白易辰分手没几年后就嫁给了一位常年在国外工作的金先生，并生下了女儿。从罗希度与女儿的对话可以得知，金先生常年在外工作。罗希度对白易辰凡事都不行的态度，换到金先生这边就万事OK？观众不禁感慨女主角的性格人设简直随着剧情收尾“换了个人”。

角色大团圆结尾并非唯一能让剧集圆满落幕的方法，“悲剧”也从不与“烂尾”划上等号。观众愤怒的仅是编剧无视逻辑，强行挖坑不填，让主角做着不符合他/她人设的事。韩流持续在国际舞台上发光发热的同时，也希望明年可以少一些虎头蛇尾的作品，留有更多值得在心中回味无穷的好剧集给观众。

2022年收视10大韩剧