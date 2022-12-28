周初明新年心愿：身体继续健康

周初明今午（12月28日）在新传媒新剧《家人之间》探班场上接受记者访问，提到新剧角色，他透露剧中人年轻时是个人渣、烂赌鬼，不过问起挑战性，身体抱恙的初明积极保健，似乎仍应付得游刃有余。

问候身体状况，初明轻描淡写表示“还好”，新一年即将来临，初明的新年心愿就是“身体继续保持健康”，这不只是他个人的心愿、相信也是很多支持他、爱护他的观众粉丝的心愿。

其实，除了拍戏，初明对“吃”很有研究，至今已经营了五间烧烤店，最近又开了泰式饮食场所，他说：“因为我喜欢泰式料理，所以就经营泰国餐生意。”

问起亲子关系，初明不讳言私底下是个性格比较古板、家教也比较严厉的爸爸，与女儿想法不同，毕竟年轻人有自己一套想法，或许不希望父女之间沟通存在代沟问题，初明积极尝试与女儿沟通，走进孩子的世界。

初明育有二女，长女已经20岁，念传媒系；小女儿则倾向社工服务，两人会否当上星二代？初明直言：“她们都对演戏没有兴趣。”

姚彣隆不替孩子做决定

姚彣隆在《家》中演一名鳏夫，角色安排他有两任妻子——分别是“第一任”黄嫊方、“第二任”宋怡霏，遗憾的是，两妻一病死一车祸死，留下姚彣隆与三个孩子。

彣隆受访时表示，对两任妻子的感情戏最难演，“情绪拿捏就很不同，与黄嫊方因为年轻，处于新婚甜蜜浪漫的状态，到与宋怡霏却因有了生活历练，少了夫妻间的甜蜜氛围，付出也不多。”

剧中他为了三个孩子的心结烦恼，戏外，彣隆说，若他两个女儿心中存在心结，身为父亲的他会选择从旁观察、分析、找孩子们各别谈心事：“但绝对不会干涉她们的想法，更不会替她们做决定。”

对狗毛敏感 罗美仪：与宠物演戏最难

七年前合演情侣，罗美仪在新剧《家人之间》再度与徐鸣杰结戏缘，这次饰演一对新婚夫妻。

罗美仪今早在探班场上受访透露，剧中角色原本很小女人，但因家中养了宠物、研发狗粮，继而经营生意，摇身一变成了事业女性，令徐鸣杰嫉妒不已，看不惯妻子居然比自己强！

问起角色挑战，罗美仪表示要与宠物演戏最有挑战性：“主要是我对狗毛敏感，况且狗儿情绪不容易掌控，有一场戏，那只对手狗儿的口水流了我一身，我还要专注说台词，那真是有难度！”