爆料不断！宋仲基英女友遭爆有1子1女 曾拍露点情欲片

（综合讯）韩国37岁男神宋仲基（Song Joong-ki）26日高调认爱英国女星凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），两人过去一同出席好友婚礼出双入对的照片也被网民挖出，且被外界认定他有二婚打算。不过，Saunders身份曝光后，私下生活也不断被翻出，日前才爆出她其实早有一个10岁的女儿外，又传出其实还有一名儿子，怀孕照也随之曝光。

38岁的Saunders是英国和哥伦比亚混血，也是天使脸孔与魔鬼身材的结合，过去曾演多部电影，包括在情欲片中露点，但始终籍籍无名。后来她凭着卓越的外语能力转行成为意大利文及英文家教，据说在宋仲基演出电视剧《黑道律师文森佐》期间，担任对方的意大利文家教老师，对他相当严格，也会在现场随时指导，不料擦出爱的火花，低调交往了1年。

据韩媒报道，网民在论坛上贴出Saunders在2012年出席各大颁奖典礼活动时的孕照，证明她确实生过小孩。网友也搜出她过去受访时，曾坦承自己在未婚的情况下有一双儿女。网民猜测2个孩子目前应该都由生父抚养，她才能出国工作。

28日又爆出宋仲基要到BBC为新剧试镜，疑似跟随女友脚步，准备进军英国娱乐圈。

不过，对于种种传闻，宋仲基的经纪公司至今仍未予以证实。