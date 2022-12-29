与李善彬在《酒鬼2》续情缘 崔始源自认变得“有点讨厌”

韩剧《酒鬼都市女人们》第二季正在热播，崔始源与李善彬续情缘，崔始源自认变得“有点讨厌”。

《酒鬼都市女人们》讲述以喝酒为人生信念的三个好友李善彬、韩善伙和郑恩地，如何面对各自的人生课题以及相互鼓励，爆笑的剧情包含了三人深厚的友情。该剧2021年10月播出后深受欢迎，后来宣布将开拍第二季，剧迷兴奋不已。

第二季终于播出，观众开心见到“酒鬼三姐妹”继续展现超强的化学效应，而她们的感情线在第一季都留下伏笔，观众等着在第二季得到解答，尤其是崔始源上一季向李善彬提出当“炮友”的要求，两人的关系会如何变化？

四人接受《联合早报》电邮访问时，崔始源略略透露两人的感情线。“我更黏着她。我在第一季已经不能没有她，这次更是真的不能没有她，我觉得自己有点讨人厌，哈哈！”

韩善伙在第一季因乳癌住院，术后看上男护理师河道权，但这一季她到新的瑜伽馆教课，与馆长的弟弟有了微妙关系，郑恩地则与“摺纸先生”尹施允重遇，这些感情线会如何发展，令人期待。

三位女主角的友情还是这部剧的重点。李善彬、韩善伙和郑恩地说，三人第二季的感情更深，尤其在山林拍摄的戏，最能反映她们的绝佳默契。

“酒鬼三姐妹”竟戒酒

韩善伙（左起）、郑恩地和李善彬在《酒鬼都市女人们2》展现绝佳默契。（tvN提供）

这一季的前两集，韩善伙不想接受化疗，两个好友于是跟她一起搬到山里居住，陪她接受“自然疗法”。三人看YouTube学习搭建房子，从村子拉电，从小溪引水，一起在野外“便便”，想办法赶走野猪……原始生活初体验闹出许多笑话。最令人意想不到的是，她们竟然戒了酒。

韩善伙说：“在山林拍摄，我们彼此依靠，也一起制造了有趣、好玩的环境，过程中关系变得更亲密。相信观众也会看得更投入，因为我们是真情流露。”郑恩地也说：“山里的每一场戏都充分展现我们的默契和团结。”郑恩地还透露，山林的戏在夏天拍摄，但场景设定是冬天，三人都在热天穿冬装上阵，相当难忘。

第二季默契指数200分

李善彬提到许多三人聊天的戏，导演让她们自由发挥，这些即兴演出让她印象深刻。“我们说台词和做反应时，会很好地互补彼此的不足，我们的默契不只100分，而是200分。”

除了三个女生的默契更佳，崔始源觉得大伙儿的能量指数也上升许多，加上有新的角色登场，观众会看得更尽兴。

李善彬说：“我们在第一季很努力地把快乐带给观众，而这一季，我们不只要观众继续爆笑，还要给大家更多的感动。”韩善伙补充说：“第一季的故事主要围绕三个女人一起在‘五福酒馆’喝酒，这一次的故事有点不一样，会嵌入更多深层的意义，观众会很有共鸣。”

《酒鬼都市女人们2》（Work Later, Drink Now 2）每周六晚上9时15分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出，每次播放两集；2023年1月1日早上11时30分将连播六集。