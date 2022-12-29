回旧东家拍剧并担任主角 包勋评：感谢监制和剧组敢用我

包勋评回旧东家拍剧担任主角。他在星期三（12月28日）的新剧《家人之间》探班现场告诉《联合早报》：“感谢监制和剧组还敢用我。”

包勋评重新出发后，一连拍摄旧东家的三部戏，包括《过江新娘——你好，梅芳草》《遇见你，真香！》和正在拍摄的《家人之间》。他是《家》的男主角，与徐鸣杰和陈楚寰扮演没有血缘关系的三兄妹。

对于担纲主角，他说：“特别感激监制和新传媒再给我这个机会，当时离开的时候没有多想未来会怎样。当我的经理人跟我说，新传媒找我拍戏、当主角，我的第一反应是‘真的吗’。当然要拍的，等这么多年终于让我等到主角戏。真的很感激监制他们还敢用我，我会尽力把戏演好，把握这个机会。希望观众会喜欢。”

暂时没成家打算

戏里，他和扮演前妻的雅慧育有一个女儿。女儿一角由6岁童星谢芷萱扮演。包勋评曾在《邻里帮》演爸爸，当时跟孩子的戏不多，这回跟“女儿”的戏非常多。他说：“我的表妹表弟都长大了，我已经很多年没有接触小孩子，不知道怎么跟小孩长时间相处。开演员会议的时候，我跟她聊天，培养感情，现在‘父女’关系很好！”

雅慧在新作和6岁童星谢芷萱扮演母女。（邬福梁摄）

他赞“女儿”聪明又可爱。那么喜欢，不妨自己生一个？他笑说，现阶段没有成家的打算，“目前想把事业稳定下来。这两年经历了不少，人生历练变多了，想尝试不一样的东西，有机会的话希望可以出国拍戏，也不抗拒舞台剧。我30多岁了，再不出去，可能会太迟。”

迎接2023年，他希望工作之外，留多一点时间给自己，在家看看书、打游戏、学画画，“从6月拍戏到现在，时间过得很快，找时间休息后再冲刺。”

休息一年后回剧组拍戏，雅慧感觉焕然一新。（邬福梁摄）

首次演妈妈 雅慧觉得“还可以”

已经一年没拍戏的雅慧，终于有新作。她告诉记者，回剧组拍戏，有焕然一新感觉，“这部的戏份不是特别重，有很多可以呼吸的空间，每天到片场享受拍戏。”

她第一次演妈妈，“刚开始会担心演不演得好，觉得自己不像妈妈，开拍后觉得还可以。毕竟我有五个侄儿侄女，也算是孩子王！”

2022年，她的高光时刻是在越南爬上3143米的番西邦峰（Fansipan），她接下来想挑战爬日本的富士山，“至于2023年……希望能过得悠哉闲哉，不用做工就有钱进账的生活，哈哈，这是真心话！”

徐鸣杰想安排父母来新过农历年

中国最近放宽入境政策。双亲在上海的徐鸣杰说，听到放宽的消息很开心，但打算静观其变，现阶段未计划回上海探亲。不过，他想安排父母来新过农历年。

届时决定回老家时，除了带陈凤玲见乡亲父老，也打算跟老婆拍红色背景、穿着白色衬衫的当地结婚证照片。

徐鸣杰目前未计划回上海探亲。（邬福梁摄）

《家人之间》预计2023年2月杀青，他计划3月跟老婆去度蜜月。

徐鸣杰在剧中有两个爸爸——亲生父亲周初明和养父姚彣隆。他说：“演戏有趣的部分，就是角色的经历是自己没有过的，需要靠幻想。初明大哥扮演抛弃我的爸爸，对他有恨和不理解。与彣隆大哥扮演的养父关系却很好，跟两人的戏，得做好区分和拿捏。”