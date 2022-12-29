枪口下的婚礼 Shotgun Wedding（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

剧情

黛西（Jennifer Lopez，珍妮花洛佩丝饰）和汤姆（Josh Duhamel，乔许杜汉默饰）即将在菲律宾小岛举行婚礼，双方亲友前来祝贺。黛西和汤姆虽然相爱，但对彼此的不满也累积着。婚礼当天，一群海盗突然出现，劫持所有宾客。为了拯救亲友，黛西和汤姆合力跟歹徒火拼，过程中，渐渐找回当初相爱的理由……

影评

佳节期间，心情可别阴沉沉的，看一部开开心心的电影吧。原以为《枪口下的婚礼》是一部由珍妮花洛佩丝挂帅的老掉牙爱情喜剧片，结果比想象中有趣，算是爱情喜剧片兼动作片。

剧情聚焦在一对新人说“我愿意”之前。筹备婚礼通常得面对繁琐的大小事，在现实生活中，爱侣在结婚前大吵架的例子比比皆是，这段关键期，考验两人是否情比金坚。

珍妮花和乔许杜汉默的角色爱得你侬我侬，新娘渴望两人世界，但婚礼不是两人的事，亲友杀到搅局。怎么搅局？未来家婆带来家传婚纱，情感勒索未过门的媳妇穿上。新娘的富豪父亲带小女友出席婚礼，母亲心里生刺，全程脸臭臭。

新娘的多金前男友（Lenny Kravitz，克拉维茨饰）也现身，未来岳父似乎更看重女儿的前任，令新郎官不是滋味。另外，新郎为婚礼尽心尽力，新娘似乎不领情，更语出惊人说：“我根本不想举行婚礼！”搅局者和突发状况已让一对新人应接不暇，竟然还杀出海盗……

新娘的前男友（白外套男）带动故事转折。（创艺电影提供）

动作戏紧凑

海盗出现后，故事走向变得有趣。珍妮花撕掉家传婚纱的裙尾后，造型似女战士，与乔许顿时成了动作片的最佳拍档，跟歹徒打斗，丢手榴弹和展开枪战，拯救亲友团的过程紧凑，也不乏笑料。Jennifer Coolidge（珍妮花柯立芝）扮演未来家婆，少一根筋的行为，贡献不少笑点。

珍妮花多次在电影中穿婚纱，《枪口下的婚礼》是她第8次演结婚戏。至于乔许，有报道指他是角色的第三人选，最初传Ryan Reynolds（瑞安雷诺兹）将出演，但只闻楼梯响；Armie Hammer（艾米汉默）确定接演后，爆出丑闻退出，角色落入乔许之手，表演中规中矩。

电影由《歌喉赞》（Pitch Perfect）导演Jason Moore（杰森摩尔）所导。卡司名单中有新加坡艺人，演过好莱坞片《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）的陈美廪（Selena Tan）扮演小岛上的菲律宾籍工作人员，角色有喜感。

虽为闹剧，但认真探讨婚姻，透过婚礼宾客的小故事，传达你见我好，我见你好，实为家家有本难念的经，连看似恩爱的老夫老妻都曾婚姻触礁。

（英语对白，附中文字幕）