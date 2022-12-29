我的鲸鱼老爸 The Whale（M18）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

故事：英语写作老师查理（Brendan Fraser，布兰登费雪饰）中年出柜后，抛弃家庭与爱人私奔。查理因爱人过世而沮丧，罹患暴食症，体重高达270公斤。与此同时，他试图修补与17岁女儿艾莉（Sadie Sink，莎迪辛克饰）的关系。

短评：触及超级肥胖者的独居生活、暴食症、抑郁症等课题，大部分的戏发生在足不出户的查理家中。电影根据同名舞台剧改编，查理狭小的家似舞台，家门一打开，女儿、前妻、年轻传教者、看护就“上台”演戏；家门外，比萨饼送餐员只闻声不见人，他的每一声问候，都为心酸的故事注入温暖。

布兰登费雪沉静多年后复出，凭此片提名第80届金球奖剧情类影帝，他每天花6小时上妆，穿上重达136公斤的特殊服装，拍摄过程吃尽苦头。亚裔女星Hong Chau（周洪）扮演查理的看护好友，戏味浓郁。

（英语对白，附中文字幕）

《女优，摔吧！》由夏于乔（上到下）、黄心娣与吴映洁组成摔角队，奋斗过程励志。（片商提供）

女优，摔吧！ Girls, Be Ambitious!（M18）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：AV界女优丽丝爱爱（夏于乔饰）与莓人爱（吴映洁饰）阴错阳差，加入顺姨（曹兰饰）负责的女子摔角俱乐部，与摔角高手（黄心娣饰）不打不相识，在经历重重考验后，三人组团，开启励志的摔角之路。

短评：《女优》题材特别，如同《男儿王》的男主人公为了生活当变装皇后，《女优》的漂亮女生为了三餐而当起摔角手。原为AV女优的两女“习性”难改，在擂台上的叫声淫荡，引来同组姐妹不满，为融入团队，得克服不少困难。《女优》故事情节没有多大的惊喜，幸好夏于乔等女星豁出去演。影片由周美豫所导，她成为导演之前，是捧红林依晨的幕后王牌经纪人。在《女优》的喜剧世界中，即便人物摔得遍体鳞伤，也要不断爬起来，这样的人生，非常励志。

快乐无比小尼古拉 Little Nicholas - Happy as Can Be （PG）

期待指数★★☆

故事：动画片，根据法国作家Rene Goscinny（葛西尼）和绘本大师Jean Jacques Sempe（桑贝）创作的《小淘气尼古拉》呈现。小尼古拉的童年充满欢声笑语，他和好友开心地探索世界，并走访创作者葛西尼和桑贝的工作室。

（法语对白，附英文字幕）

扑克脸 Poker Face（NC16）

期待指数★★

故事：科技界富翁杰克（Russell Crowe，罗素克洛饰）安排赌局与昔日好友豪赌。一群人爱恨交织，赌桌下暗潮汹涌。杰克展开报复计划的同时，危险的抢匪入侵他的豪宅……罗素克洛自导自演之作，卡司包括Liam Hemsworth（利安海莫斯沃斯）、Elsa Pataky（艾莎柏达琪）、饶舌歌手RZA等。

（英语对白，不附字幕）

与你共舞 Whitney Houston:I Wanna Dance With Somebody （M18）

期待指数★★★

《与你共舞》重现流行乐天后惠特尼休斯顿在1991年美国超级碗开幕礼的国歌表演。（片商提供）

故事：已故美国天后Whitney Houston（惠特尼休斯顿）的传记电影，由英国演员Naomi Ackie（娜奥米阿基）演绎这名克服万难成为家喻户晓的流行乐天后，以及她结婚生子、面对低潮等历程。片中重现“I Wanna Dance With Somebody”“How Will I Know”等经典歌，还有1991年美国超级碗（Super Bowl）开幕礼的表演，那场演出被誉为有史以来最完美的美国国歌演唱。

（英语对白，附中文字幕）