12月22日至25日票房排名

①阿凡达:水之道(Avatar: The Way Of Water)

②鞋猫剑客2(Puss In Boots: The Last Wish)

③黑豹2(Black Panther: Wakanda Forever)

④整形帝王(Men Of Plastic)

⑤鳄鱼莱莱(Lyle, Lyle, Crocodile)

⑥音爆浩劫(Decibel)

⑦菜单(The Menu)

⑧黑亚当(Black Adam)

⑨花路阿朱妈(Ajoomma)

⑩古董惊魂(The Antique Shop)