娱乐吃瓜：2022中国剧综翻车关键词——婚礼、油腻、日本化

2022年的中国剧，获得好评的不少，其中张若昀、白鹿的《警察荣誉》，赵丽颖、欧豪的《风吹半夏》，雷佳音、宋佳的《人世间》，陈坤、聂远的《风起陇西》是比较受关注的几部，豆瓣评分很高。

综艺方面，《乘风破浪3》因王心凌一曲《爱你》，又掀起一股青春旋风。另一个独特的综艺是香港TVB和中国大陆湖南广电联合推出的港乐竞唱节目《声生不息》，改编演唱香港歌坛历来的传世金曲，重新掀起浓浓的怀旧风。

可是在天平的另一端，翻车的剧集和节目当然也有。作品被赞好都是制作严谨、水准高超，可是作品被评烂，理由却五花八门，甚至“饶有趣味”。zaobao.sg为你搜索出年度最受“非议”的3部剧集和1部综艺。

《披荆斩棘2》张智霖袁咏仪婚礼“补办太多”

《披荆斩棘的哥哥》成功掀起回忆杀，第2季《披荆斩棘》请来苏有朋、陈小春、张智霖、任贤齐、杜德伟，和其他30岁+的男星竞技成团，再打情怀牌，炒出不俗的收视。

不料，本期的舞台表演，无一能超越节目中张智霖和袁咏仪的“补办婚礼”。在其中一次比赛，节目组帮张智霖完成愿望，给袁咏仪办了场盛大的婚礼，弥补当年没有好好拍结婚照的遗憾。舞台上，袁咏仪穿着婚纱等候张智霖表白、拥抱、戴上戒指，最后完成歌唱表演，场面的恩爱与温馨为张智霖组拿下了胜利。谁料网民翻出这对夫妇在参加《一路上有你》和《妻子的浪漫旅行2》两档真人秀时，早已大张旗鼓求婚和补拍过婚纱照。网民炮轰，在竞唱节目里搞婚礼，胜之不武，也有愚弄观众之嫌。风向一下逆转，张智霖和袁咏仪的婚礼也被打成了负面教材。

《东八区的先生们》张翰油腻翻车

中国各大网站的年度烂剧总结榜单，都把都市生活轻喜剧《东八区的先生们》 放在头位，可说它称第二，没剧敢排第一。这部剧也让主演兼制片、编剧的中国1990年代偶像张翰，又凭此剧成为热搜常客。

这部剧被网民吐槽到什么程度呢？据说有超过十几万人怒刷了一星，原因是，无论台词或动作设计，都被评“油腻尴尬”。张翰被指在剧中有揩油的嫌疑，包括他扯女主角的内衣带，把手放在女主角的胸部，以及其他尴尬而容易令人误解的姿势，都引起网民激烈讨论，最后官方亲自下场点名批评，它也因此被火速下架。不过网传该剧过了年将在韩国播出，韩版预告片已经公布，不知道韩国观众会怎么看它？

《我叫刘金凤》“人名和服装太日本化”

另一部“闯祸”的也是喜剧《我叫刘金凤》，这部剧现实中一样“乐极生悲”。该剧以网红出身、后转为搞笑艺人的辣目洋子为女主角，因为她和男主李宏毅在颜值上差距较大而引起注意。两人凑在一起，被网民指说没CP感，但这不是问题。刚好碰上中国当局推出“限名令”——华人禁用洋名，辣目洋子只好改名为李嘉琦，但这也不是问题。

问题出在哪里？服装。有汉服爱好者指出，剧中的服装在各种细节上，有倭化（日本化）的嫌疑，被质疑乱来。另外，女主剧中喜欢吃寿司，也引起争议，毕竟这部故事虚构的剧集看得出是以中国为背景。遭官方点名批评后，该剧疑似被平台下架。但也有人指出，平台疑似屏蔽关键词搜索的方式，避免这部剧产生更多争议。

《良辰好景知几何》窦骁只顾恋爱不宣传剧

民国爱情剧《良辰好景知几何》找来男帅女美的组合，由窦骁搭配陈都灵，不过女主虽然出道多年，演技却备受诟病，剧中被指不是板着脸就是干瞪眼。女主人设也不讨喜，被男主一家好心收留，却转过头来和别人一起坑男主。不过，让这部剧“黑”上热搜的不是她，是男主角。

话说剧集播到男女主角大婚，陈都灵发了微博帮忙宣传，不料窦骁却发布为女友何超莲庆生秀恩爱的文章，言语中满是宠溺，更称何超莲是“磨人的小妖精”。这就引来剧粉不满，直言自己还在剧里主角结婚的喜悦，突然就被窦骁的文字抽离了。剧迷批评哪有演员在剧播期间营销自己现实恋爱的。窦骁后来更缺席剧集宣传活动，激怒更多剧迷，直接叫他“何赘婿”，认为他为了讨好千金女友，连事业都无心经营了。