2022年吸金逾1700万 台湾乐坛周杰伦最会赚

（台北讯）2022年台湾乐坛，周杰伦、萧敬腾、王心凌、Ella（陈嘉桦）最会赚！

台湾《ETtoday星光云》盘点2022年“年度吸金歌手”，周杰伦赚最多。他睽违6年推出新专辑《最伟大的作品》，从预售开始光在数位平台和实体专辑就累积近500万张销售量，销售总额粗估至少7亿台币（约3000万新元新元）。此外，他今年接了两个全球代言和七个中国代言工作，光是广吿代言收入估计高达3.8亿台币（约1700万新元）。

日前因为打篮球意外造成左手小拇指骨裂的萧敬腾，今年坐拥饮料、手机游戏、保养品等六项代言，进账至少6000万台币（约260万新元）。再算入他的日本料理、手摇饮料店、面店、干拌面、鞋款、酒类等六个联名品牌，台湾《声林之王3》、中国《怦然心动20岁》、《超燃美食记》、《元音大冒险》、《我们的歌》等节目，以及虎年春节联欢晚会、央视七夕晚会、央视国庆晚会、天猫618星动夜节目、天津卫视闪耀之夜直播、东方卫视跨年晚会等商演，估计萧敬腾2022年收入至少3.4亿台币（约1500万新元）。

萧敬腾节目和广告代言两边赚。（萧敬腾微博）

将迎接出道20年的王心凌，2022年通过《乘风破浪》成功翻红，事业更上一层楼，各方邀约不断，更传出代言费翻倍涨。她一口气接下美容护肤品、饮料、游戏等十个代言，再加上节目《乘风破浪》、《星星的约定》、《听说很好吃》、《突袭训练室》、《你好星期六》，今年收入破亿台币（超过400万新元）。

王心凌和Ella是收入最高的台湾女艺人。（艺人脸书）

去年的“吸金女王”Ella今年依旧是厂商宠儿，接下包括时尚、日用品、饮食、家电等八个代言。歌影视三栖的她，今年还有“艾拉秀”高雄巡演，以及电影《野夏天》的演出，也参与节目《鸿门家宴-婆媳厨房》、《原子少年》，更马不停蹄拍摄新戏，吸金近亿台币（近400万新元）。