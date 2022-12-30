12月31日倒数 湖南东方阵容最强

大卡云集，星期六（12月31日）跨年晚会，湖南卫视和东方卫视最有看头。

各国疫情趋缓，星期六晚上跨年，新中港台各地复办群星齐聚的跨年晚会，让大家齐心协力、万众一心、勇往直前持续对抗疫情，同时开心迎接崭新的2023年！

去年中国广电局展开了“清朗行动”（指整治未成年无底线的追星行为，抵制饭圈应援集资和投票打榜等不良风气），并取得极大的成效之后，今年内地各大卫视台的跨年晚会依然少了流量或顶流的明星，持续邀请实力派艺人参与，让跨年晚会更加精彩，以便抢先在新一年取得好收视。

纵观中国各大卫视平台的跨年晚会卡司，北京卫视以资深歌手为主，大打情怀牌；东方卫视主打歌唱；湖南卫视明星阵容最庞大；浙江卫视以“跑男家族”为主，未播就被网友批缺乏新意；江苏卫视中规中矩；哔哩哔哩（Bilibili，也称B站）最有国际范。

浪姐披哥出击

在阵容方面，湖南卫视一如以往最抢眼，《乘风破浪的姐姐》第一季到第三季的姐姐们将助阵，再加《披荆斩棘的哥哥》的哥哥们，杨紫、杨幂、黄晓明、杨千嬅、华晨宇、宋茜等也将亮相。

其次是东方卫视，阵容包括任贤齐、叶蒨文、李健、王一博、秦昊、伊能静、毛不易、王嘉尔、张艺兴、萧敬腾、“小刚”周传雄等。江苏卫视方面，邀请了王俊凯和王源同台。不仅如此，北京卫视还邀请了齐秦、沙宝亮、周深等实力歌手。

周深忙跨四台

艺人跨台演出跨年秀，以周深最忙碌！

艺人受邀参与各台的跨年秀，可说是走红程度的“晴雨表”，据悉，随着电广局的清朗行动，各个卫视平台在四个准则下邀请艺人参与跨年秀，这四个准则是歌艺出众、不良绯闻少、观众缘好和粉丝群体多。而纵观近年艺人亮相度而言，周深、张杰、萧敬腾、胡夏等都是近年来炙手可热的实力派艺人，其中周深最忙，今年一人就参与了央视、北京卫视、B站、江苏卫视四台跨年晚会。

哪里看？

免付费电视台

《Let's Celebrate 2023》

艺人：许瑞奇、黄振隆、容启航等

时间：12月31日晚上11时 平台：新传媒5频道

付费电视台

《湖南卫视2022-2023跨年演唱会》

艺人：“浪姐”、“披哥”、杨紫、杨幂、华晨宇等

时间：12月31日晚上7时30分

平台：都会台（星和娱乐111 / 825频道）

《2023浙江卫视跨年晚会》

艺人：李晨、杨颖、杨丞琳、张碧晨、张栋梁、李荣浩等

时间：12月31日晚上7时30分 平台：e乐（新电信电视501频道）

《江苏卫视2023跨年演唱会》

艺人：谭咏麟、邓紫棋、张杰、薛之谦、张韶涵、周深等

时间：12月31日晚上7时30分

平台：紫金国际台（星和娱乐821频道 / 新电信电视512频道）

《2023 台南好YOUNG跨年演唱会》

艺人：魏如萱、艾怡良、五坚情、范逸臣、孙盛希等

时间：12月31日晚上7时30分

平台：TVBS亚洲台（星和娱乐828频道 / 新电信电视507频道）

《宝莲禅寺呈献：福佑香江 同心迈向2023》

艺人：吕方、萧正楠、谢东闵、谷娅溦、胡定欣等

时间：12月31日晚上11时

平台：翡翠台（星和娱乐838频道 / 新电信电视511频道）

线上收看

《东方卫视2023梦圆东方跨年盛典》

艺人：任贤齐、叶蒨文、王一博、王嘉尔、萧敬腾等

时间：12月31日晚上7时30分 平台：东方卫视Youtube

《哔哩哔哩跨年晚会2023》

艺人：艾薇儿、仓木麻衣、邓紫棋、王嘉尔周深等

时间：12月31日晚上8时 平台：哔哩哔哩网站