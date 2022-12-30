娱乐吃瓜：回顾2022华娱 陈伟联结婚最吸睛 曾志伟亲嫩模引关注

文 /
李妙音

来自 / 早报数码

发布 / 2022年12月30日 3:42 PM

本地艺人陈伟联（上图顺时针）、胡佳琪、陈凤玲和徐鸣杰结婚的新闻最多人点阅。曾江、刘文正和曾志伟的新闻则是最多人关注的中港台娱乐新闻。（互联网）
本地艺人陈伟联（上图顺时针）、胡佳琪、陈凤玲和徐鸣杰结婚的新闻最多人点阅。曾江、刘文正和曾志伟的新闻则是最多人关注的中港台娱乐新闻。（互联网）

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2022年的本地娱乐新闻喜事最吸睛，中港台方面曾志伟亲吻嫩妹引起注意，刘文正近况让网民好奇，吴亦凡在狱中吃什么也备受网民关注！

记者整理出zaobao.sg过去一年来最多人浏览和关注的华人圈娱乐新闻，发现在本地娱乐新闻中，排名前5大都是结婚生子的喜事。可见在疫情笼罩、市道不景气、物价涨涨涨的大环境下，大家都喜欢多看一些开心喜庆的新闻。中港台方面，大S和具俊晔闪婚的新闻在本地也掀起一阵不小的旋风，但关注度却不及曾志伟、刘文正、曾江和林志颖等人的新闻。

本地新闻喜事称霸

2022年结婚的本地艺人包括陈凤玲、徐鸣杰、胡佳琪、林慧玲、陈伟恩、谢俊峰和马艺瑄，本地富千金林慧俐二度披婚纱也引起瞩目，歌手陈伟联的婚礼更是冲上zaobao.sg排行榜冠军。

陈伟联2020年10月被爆已订婚，但当时他不愿接受媒体访问，对未婚妻的身份也相当保密。他在2022年1月2日行婚礼，报道出街后点阅率节节攀升，读者都对他的婚事及另一半的身份十分好奇。陈伟联后来接受《联合早报》访问，透露和太太洪慧敏是一起训练“盲人门球”（Goalball）时结缘。陈伟联是全盲，太太则是弱视，但他对婚后生活充满信心，相信就是这种正面积极的生活态度感动了许多读者。

陈伟联和太太洪慧敏的婚事备受瞩目。（Mode Entertainment提供）

胡佳琪双喜临门的新闻也格外受瞩目，关切度仅次于陈伟联的婚讯。她在10月23日无预警在Instagram公布将嫁给圈外男友，并公开已经怀孕。她感谢另一半让她有活下去的理由和勇气，感性写道：“谢谢你，不嫌弃我的瑕疵，不计较我的过去更在我最讨厌我自己的时候，对我不离不弃”。冯伟衷2019年1月在军训中丧生，意外让胡佳琪这个“地下女友”身份曝光，大家心疼她经历失去挚爱的伤痛，所以看到她走出阴霾，重新找到幸福都为她感到开心，也就难怪会有两则关于她婚讯的新闻进入了排行榜前10名。

陈凤玲和徐鸣杰10月22日在众人的祝福声中共结连理，当天两人大方通过直播分享教堂婚礼，一对新人的甜蜜互动，徐鸣杰与上海家人的视讯连线等温馨画面，都让人感动。zaobao.sg第一时间报道也吸引许多人点阅。

陈凤玲和徐鸣杰通过直播分享婚礼的过程。（取自艺人IG）

相比之下，新生代阿姐林慧玲处理婚讯的方式大不同，受关注的程度也相差甚多。林慧玲2021年11月被圈外男友Matthew Webster求婚成功后来在访问中曾提到希望在2022年底完婚新传媒还为她制作了《幸福零距离》节目，让郑惠玉、向云和范文芳等人与她分享婚礼和婚姻经验。但林慧玲始终没有对外透露婚期，记者多番向新传媒查询都不得要领，而她选择在婚礼（11月27日）隔天公布消息，没有温度的处理方式或许也让读者感觉“无瘾”，新闻热度一般，在排行榜内40大不入。

除了以上新闻，本地 “七公主”的近况本地黄梅调歌后陈洁病逝白薇秀穿比基尼路边喝椰子水立威廉为女儿停发微博等都是读者关注的本地娱乐事件。

中港台曾志伟刘文正受瞩目

相比起本地娱乐新闻排行榜，中港台方面，只有大S再婚一则喜事（排名第五），最受zaobao.sg读者关注的是“曾志伟替26岁女模庆生，亲吻视频引热议”这一则花边新闻，颇叫人意外。

69岁的曾志伟10月份被爆出在26岁马国女模特儿黎峇菈（Lebara）庆生会上搂住对方的肩，并亲吻她，视频在网络疯传引起热议。曾志伟事后表示只是礼貌性的“birthday kiss”，更直言私下与对方并不认识。

对当事人而言再平常不过的社交礼仪，读者却大感兴趣，曾志伟过往经常因喝醉出糗而上了新闻，或许大家都想知道他这次又怎么了，当然关键字“嫩模”和“亲吻”也是吸引人的原因之一。但见过大风大浪的曾志伟并没有把风波放在心上，被问是否会因此避嫌，他回了一句：“身上有屎的人就会（指心虚的人才会），我不觉得有什么问题。”十分霸气。

曾志伟亲吻嫩模黎峇菈的视频引起广泛注意。（互联网）

台湾乐坛传奇人物刘文正隐退多年，始终还是大家关注的明星。这么多年来他的近况和模样都是谜，让人对他越发好奇。8月9日资深歌手杨耀东从拉斯维加斯返回台湾接受访问时，向媒体透露神隐31年的好友刘文正近况，报道引起读者关心，是排行榜上的亚军。

香港资深艺人曾江4月27日被发现倒毙于尖沙咀一间检疫酒店房间内，噩耗传出后震惊娱乐圈。曾江从事演艺工作超过60年，留下不少经典角色，也曾参与本地戏剧如《潮州家族》等的演出，是本地观众熟悉的老戏骨。他的死讯来得突然，加上他是从新加坡飞回香港后出事，在本地期间还和前主播王嬿青及一些电视台旧同事吃饭叙旧，因此让本地读者相当关注。而曾江当年骂本地演员“笨”的陈年往事也再度被提起。

有趣的是，“刘德华卧室赤脚拖地视频爆红”这则新闻也名列前10大。5月份刘天王上载一段做家务的视频，身穿灰色T恤及运动裤的他像邻家大叔，戴着口罩、挽起裤脚拖地板。如此生活化的一个视频竟引起读者的兴趣，只能说在大家心中天王都是不食人间烟火，不必自己动手做事的，所以看到刘德华做家务都觉得十分新奇。

网民对刘德华做家务的视频大感兴趣。（互联网）

11月25日，吴亦凡犯强奸罪和聚众淫乱罪，被中国法院判处有期徒刑13年，附加驱逐出境。他的案件一直备受瞩目，但叫人意外的是，读者最关注的不是他被判坐多久的牢，而是他在狱中吃些什么。有网民曝光相关监狱里的餐单，让大家一窥牢中的伙食和囚犯的作息，该则新闻在zaobao.sg成了许多人关注的新闻之一。

中国男星张翰的剧集《东八区的先生们》播出后是非不断，先有“扯内衣带”的争议，后爆出张翰对剧中女演员伸出“咸猪手”。有观众发现在其中一场戏中，张翰的手从女演员的腰间上移至胸口而引起热议。有网民认为那是“职场性骚扰”，因为批评声浪越来越大，该剧在口碑网站“豆瓣”的评分直线下滑，有人发现结局播出后，各大影音平台偷偷下架此剧，下场有些狼狈。

除了以上所提，2022年受关注的中港台娱乐新闻还包括：林志颖车祸后首曝光香港小姐选举被批连静雯被骗走140万新元

张翰在《东八区的先生们》里向女演员伸出“咸猪手”的画面引发争议。（互联网）

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