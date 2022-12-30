娱乐吃瓜：回顾2022华娱 陈伟联结婚最吸睛 曾志伟亲嫩模引关注

2022年的本地娱乐新闻喜事最吸睛，中港台方面曾志伟亲吻嫩妹引起注意，刘文正近况让网民好奇，吴亦凡在狱中吃什么也备受网民关注！

记者整理出zaobao.sg过去一年来最多人浏览和关注的华人圈娱乐新闻，发现在本地娱乐新闻中，排名前5大都是结婚生子的喜事。可见在疫情笼罩、市道不景气、物价涨涨涨的大环境下，大家都喜欢多看一些开心喜庆的新闻。中港台方面，大S和具俊晔闪婚的新闻在本地也掀起一阵不小的旋风，但关注度却不及曾志伟、刘文正、曾江和林志颖等人的新闻。

本地新闻喜事称霸

2022年结婚的本地艺人包括陈凤玲、徐鸣杰、胡佳琪、林慧玲、陈伟恩、谢俊峰和马艺瑄，本地富千金林慧俐二度披婚纱也引起瞩目，歌手陈伟联的婚礼更是冲上zaobao.sg排行榜冠军。

陈伟联2020年10月被爆已订婚，但当时他不愿接受媒体访问，对未婚妻的身份也相当保密。他在2022年1月2日行婚礼，报道出街后点阅率节节攀升，读者都对他的婚事及另一半的身份十分好奇。陈伟联后来接受《联合早报》访问，透露和太太洪慧敏是一起训练“盲人门球”（Goalball）时结缘。陈伟联是全盲，太太则是弱视，但他对婚后生活充满信心，相信就是这种正面积极的生活态度感动了许多读者。

陈伟联和太太洪慧敏的婚事备受瞩目。（Mode Entertainment提供）

胡佳琪双喜临门的新闻也格外受瞩目，关切度仅次于陈伟联的婚讯。她在10月23日无预警在Instagram公布将嫁给圈外男友，并公开已经怀孕。她感谢另一半让她有活下去的理由和勇气，感性写道：“谢谢你，不嫌弃我的瑕疵，不计较我的过去更在我最讨厌我自己的时候，对我不离不弃”。冯伟衷2019年1月在军训中丧生，意外让胡佳琪这个“地下女友”身份曝光，大家心疼她经历失去挚爱的伤痛，所以看到她走出阴霾，重新找到幸福都为她感到开心，也就难怪会有两则关于她婚讯的新闻进入了排行榜前10名。

陈凤玲和徐鸣杰10月22日在众人的祝福声中共结连理，当天两人大方通过直播分享教堂婚礼，一对新人的甜蜜互动，徐鸣杰与上海家人的视讯连线等温馨画面，都让人感动。zaobao.sg第一时间报道也吸引许多人点阅。

陈凤玲和徐鸣杰通过直播分享婚礼的过程。（取自艺人IG）

相比之下，新生代阿姐林慧玲处理婚讯的方式大不同，受关注的程度也相差甚多。林慧玲2021年11月被圈外男友Matthew Webster求婚成功，后来在访问中曾提到希望在2022年底完婚，新传媒还为她制作了《幸福零距离》节目，让郑惠玉、向云和范文芳等人与她分享婚礼和婚姻经验。但林慧玲始终没有对外透露婚期，记者多番向新传媒查询都不得要领，而她选择在婚礼（11月27日）隔天公布消息，没有温度的处理方式或许也让读者感觉“无瘾”，新闻热度一般，在排行榜内40大不入。

除了以上新闻，本地 “七公主”的近况、本地黄梅调歌后陈洁病逝、白薇秀穿比基尼路边喝椰子水、立威廉为女儿停发微博等都是读者关注的本地娱乐事件。

中港台曾志伟刘文正受瞩目

相比起本地娱乐新闻排行榜，中港台方面，只有大S再婚一则喜事（排名第五），最受zaobao.sg读者关注的是“曾志伟替26岁女模庆生，亲吻视频引热议”这一则花边新闻，颇叫人意外。

69岁的曾志伟10月份被爆出在26岁马国女模特儿黎峇菈（Lebara）庆生会上搂住对方的肩，并亲吻她，视频在网络疯传引起热议。曾志伟事后表示只是礼貌性的“birthday kiss”，更直言私下与对方并不认识。

对当事人而言再平常不过的社交礼仪，读者却大感兴趣，曾志伟过往经常因喝醉出糗而上了新闻，或许大家都想知道他这次又怎么了，当然关键字“嫩模”和“亲吻”也是吸引人的原因之一。但见过大风大浪的曾志伟并没有把风波放在心上，被问是否会因此避嫌，他回了一句：“身上有屎的人就会（指心虚的人才会），我不觉得有什么问题。”十分霸气。

曾志伟亲吻嫩模黎峇菈的视频引起广泛注意。（互联网）

台湾乐坛传奇人物刘文正隐退多年，始终还是大家关注的明星。这么多年来他的近况和模样都是谜，让人对他越发好奇。8月9日资深歌手杨耀东从拉斯维加斯返回台湾接受访问时，向媒体透露神隐31年的好友刘文正近况，报道引起读者关心，是排行榜上的亚军。

香港资深艺人曾江4月27日被发现倒毙于尖沙咀一间检疫酒店房间内，噩耗传出后震惊娱乐圈。曾江从事演艺工作超过60年，留下不少经典角色，也曾参与本地戏剧如《潮州家族》等的演出，是本地观众熟悉的老戏骨。他的死讯来得突然，加上他是从新加坡飞回香港后出事，在本地期间还和前主播王嬿青及一些电视台旧同事吃饭叙旧，因此让本地读者相当关注。而曾江当年骂本地演员“笨”的陈年往事也再度被提起。

有趣的是，“刘德华卧室赤脚拖地视频爆红”这则新闻也名列前10大。5月份刘天王上载一段做家务的视频，身穿灰色T恤及运动裤的他像邻家大叔，戴着口罩、挽起裤脚拖地板。如此生活化的一个视频竟引起读者的兴趣，只能说在大家心中天王都是不食人间烟火，不必自己动手做事的，所以看到刘德华做家务都觉得十分新奇。

网民对刘德华做家务的视频大感兴趣。（互联网）

11月25日，吴亦凡犯强奸罪和聚众淫乱罪，被中国法院判处有期徒刑13年，附加驱逐出境。他的案件一直备受瞩目，但叫人意外的是，读者最关注的不是他被判坐多久的牢，而是他在狱中吃些什么。有网民曝光相关监狱里的餐单，让大家一窥牢中的伙食和囚犯的作息，该则新闻在zaobao.sg成了许多人关注的新闻之一。

中国男星张翰的剧集《东八区的先生们》播出后是非不断，先有“扯内衣带”的争议，后爆出张翰对剧中女演员伸出“咸猪手”。有观众发现在其中一场戏中，张翰的手从女演员的腰间上移至胸口而引起热议。有网民认为那是“职场性骚扰”，因为批评声浪越来越大，该剧在口碑网站“豆瓣”的评分直线下滑，有人发现结局播出后，各大影音平台偷偷下架此剧，下场有些狼狈。

除了以上所提，2022年受关注的中港台娱乐新闻还包括：林志颖车祸后首曝光 、香港小姐选举被批及连静雯被骗走140万新元。