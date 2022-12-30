宋仲基新欢被翻出旧爱 当中有轮胎小开

（综合讯）37岁韩国男神宋仲基日前认爱英国女友Katy Louise Saunders，他虽然对新欢身分保密到家，网民连日来却大肆肉搜，先是挖出她有一名十岁女儿，之后传还有一个儿子，现在则被翻出旧情人。

宋仲基认爱新欢的消息引起世界粉丝关注。报道说，Katy Louise Saunders出生于英国伦敦，后移居意大利。据意大利网民的说法，她在2013年与倍耐力（Pirelli）轮胎公司CEO的儿子Giovanni Tronchetti Provera。也有出现这一对在2007年已开始交往的说法。

意大利舞蹈员Stefano de Martino与宋仲基女友在2016年传出恋情。（互联网）

Katy Louise Saunders在2016年被拍到与意大利著名舞蹈员Stefano De Martino共进晚餐，传出恋情。照片曝光后，双方坚称只是好友，否认恋情。1989年出生的Stefano De Martino在2013与以米兰为家的阿根廷籍女星Belén Rodríguez结婚育有一子，两人2015年分居，2017年离婚。

另一名被意大利媒体拍到与Katy Louise Saunders搭肩约会的是1979年生的意大利演员Riccardo Scamarcio。据报道，两人主演2004年的意大利电影《Tre metri sopra il cielo》（Three Steps Over Heaven）假戏真做。不过，根据网上资料，Riccardo Scamarcio在1996至2006年期间有伴侣Angela Liso。

意大利Riccardo Scamarcio与Katy Louise Saunders在2004年合作电影（左图）传出戏假情真，被拍到搭肩约会（右图）。

此外，Katy Louise Saunders被搜出多张与十岁金发女孩的照片，被指已为人母。她曾带着女孩参加2019年3月《小飞象》（Dumbo）的罗马首映，以及同年6月的《玩具总动员4》（Toy Story 4）首映。台湾媒体报道，Katy Louise Saunders曾在2017年接受义大利媒体访问时提到，经常出现在她的Instagram账号的同一名金发小女孩是其好友Giorgia的女儿，她只是干妈。