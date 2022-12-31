10本地艺人TikTok“掀起波澜” 视频有何看头？

短视频平台TikTok点名2022年在平台上“掀起波澜”的10个本地艺人（Local Celebrities that Made Waves），排名不分先后，他们是陈欣淇、郭坤耀、林慧玲、白薇秀、吴振天、李腾、许振荣、谢静仪、Suria台阿姐Nurul Aini和多次上节目的本地厨师网红Chef Bob（本名Shahrizal Salleh）。

何谓“掀起波澜的艺人”？即是今年积极地在TikTok上载短视频，让粉丝窥探日常生活，分享趣味点滴的艺人。记者逐一研究这些艺人的TikTok。

陈欣淇

许久没有戏剧新作的陈欣淇，在TikTok有12万3000粉丝，2022年分享的短视频约30个，当中最吸睛的是1月11日上载的内容，超过17万6100观看次数。

陈欣淇在视频中回答一道问题：“你的工作除了给你加薪，还给了你什么？”她的答案是“心理创伤”，并留言：“我不希望工作给我这个（心理创伤），我有自己的人生。”有网民打趣留言说：“工作给了更多工作。”陈欣淇回复对方：“若有更多工作，我不会埋怨。”此外，她不时在平台上分享旅游时的美景，也不介意用滤镜丑化自己。

郭坤耀

郭坤耀（右）常邀请艺人入镜，刘谦益（左）曾在视频中亮相。（互联网）

郭坤耀是新传媒艺人中，经营TikTok的佼佼者，2022年的产量高，上载多达200个短视频，粉丝数多达34万5400。他拍摄长寿剧《医生不是神》期间，拍了不少短视频。他与《医》演员林昭婷跳舞的视频，创下3890万超高观看次数。两个破300万观看次数的视频也跟《医》剧有关，一个是他和林昭婷跳“手指舞”，另一个是他在“轮椅病人”刘谦益面前蹦蹦跳跳，刘前辈很配合，假装被郭坤耀的舞蹈刺激后晕倒。

林慧玲

林慧玲12月初晒出结婚当天的视频。（互联网）

TikTok粉丝人数2万1400的林慧玲，虽然仅上载6个视频，但回响不错，12月初分享的结婚视频，吸睛14万9800观看次数。她在视频画面上用英文写道：“当天有点激动，假装淡定，欣赏手中的捧花。看到家人和挚友替我高兴，我感受到很多爱。”

吴振天

吴振天不吝于在视频中晒腹肌。（互联网）

型男吴振天8月才加入TikTok，粉丝近5000人。他在短短四个月，上载了近100个视频。身材好的他，不吝于在视频中晒腹肌。在22万8100观看次数的视频中，他挑战引体向上（pull-up），但有穿T恤，并没秀肌。

白薇秀

白薇秀（左）的TikTok视频中，不乏老公戚玉武（右）的身影。（互联网）

艺人的“亲友团”具号召力。

2021年11月底开始玩TikTok的白薇秀，在一年内累积1万5100个粉丝。她在2022年分享17个视频，老公戚玉武经常在片中亮相。观看次数最高，吸睛53万的，是她在餐桌上对老公抛媚眼，老公愣了一下后，意思意思对老婆眨个眼的视频。

李腾

爱妻用IPL仪器为李腾去除腋下毛的搞怪视频，相当吸睛。（互联网）

李腾的TikTok粉丝有2万5000人，2022年晒出40多个视频，最多人看的是爱妻Gina用IPL仪器为他去除腋下毛的搞怪视频，吸引13万4000观看次数。

许振荣、谢静仪

谢静仪时不时抱着可爱的儿子入镜。（互联网）

午言媒体的老板许振荣有2万5500个TikTok粉丝，旗下艺人谢静仪有12万3400个粉丝。谢静仪当了人母后，时不时抱着可爱的儿子入镜。2月上传跟老公的“默契大考验”视频表现最佳，成功吸引26万100观看次数。许振荣分享40多个视频，也积极做TikTok直播。

Nurul Aini、Chef Bob

Nurul Aini的粉丝有4万700人，她的三个子女经常出现在片中。厨师网红Chef Bob的吸睛力不容小觑，粉丝高达22万5500人，视频内容不乏美食诱惑。

五个本地创作者热门视频 网红李安、Ah Boy叶荣耀作品入列

TikTok也列出五个2022年本地创作者的热门视频（FYFaves）。11月中当人母的网红李安（Annette Lee）、Ah Boy叶荣耀、泳手柯敬文、网红Adeline Tay和Priyanka的作品名列其中。

入列本地突破之星（Breakthrough Stars）的包括网红梁文珊（Naomi Neo）、音乐人DJ Wukong、牙医网红Dr Tristan Peh、电玩圈网红Sky Wee和可爱女网红Mel。DJ Wukong、歌手霏霏（Soph T.）、音乐人Sezairi和Alyph被TikTok点名为“流行作品创作者”（The Hitmakers），意指被TikTok网民高度关注的音乐人。