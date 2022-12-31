不出席台湾金曲奖真正原因 陈升松口认：我缺德没品

（台北讯）台湾歌手陈升将在台北国际会议中心举办每年例行的跨年演唱会，也是第28年在此演出。他多年来不管有没有入围金曲奖，几乎都是缺席颁奖典礼，2022年他和阿Van、黄连煜所属的“新宝岛康乐队”在金曲奖拿下最佳演唱组合奖，但他依然没有现身。

星期五（30日）陈升被问到原因，终于松口说：“我不会演没得奖的样子啦！不想去面对，所以都叫别人去面对。”陈升笑说自己很不会演，“我就是坐不住，万一血糖过低，又没得奖，那不是会很爆炸吗？我承认我自己就缺德，没有那个品行。”

他透露这些年已经慢慢把自己调整成半退休状态，也坦言，其实每年在台北国际会议中心举办演唱会，主办单位也问过他为什么不干脆去小巨蛋唱？“我就反问自己，那我们能得到什么？对我的交代还是大家可以赚多点钱？还是得到攻蛋的皇冠？”

陈升自亏：“我比较没有志气，所以我跟团员说，就比较没有志气一点，在这个温暖的地方继续过我们的偏安日子，我想大家也都能理解，更何况如何要再度20年，我觉得更合适在这个地方，所以总体来说就是意念问题。”但他强调不会真的退休，“只要大家喜欢我就一直办下去，这是个party。”

陈升2020年前罹患口腔癌，隔年开刀后逐渐好转，不过，他11月初在记者会上透露术后留下后遗症，“现在舌头有三分之一是麻的，偶尔会流口水。”并认为当初应该是因为狂吃槟榔才会罹癌，搞音乐闲着就吃槟榔，过于刺激。