“舔嘴唇叫妈咪”视频被疯狂模仿 萧敬腾出招止损

萧敬腾最近诸事不顺，日前才晒手指挂彩的伤照，接着又因一段跟向太撒娇的视频引发网民热议，其中语气、抿嘴动作被嘲太油，引来许多抖音博主搞笑翻拍。他的经纪公司在官方微博发文警告“玩梗要适度”，恫言对过分者将采取法律行动。

向太加入直播带货行列，请来多名大咖星友打气助阵，除了李连杰、巩俐，萧敬腾也为她特别拍摄视频，在里面略带气音说：“妈咪，你可以教我玩抖音吗？我真的想把抖音玩好，直播教我玩抖音好不好，谢谢妈妈。”在抒情音乐的背景中，萧敬腾嗓音温柔，嘴唇微张，又微舔嘴唇，结果掀起模仿热潮。

网民纷纷留言：“好想吐”“好像在勾引干妈”“是不是中邪”“我都不敢点开听声音”，一片吐槽声。不少人更拍起恶搞的模仿视频。

网民：萧敬腾终于有视频红了

萧敬腾的经纪公司忍不住在官方微博发声明警告“玩梗要适度”，提醒意图恶意带风向，诬陷、诽谤萧敬腾，故意引导大众扭曲其形象的有心人士此举触犯法规，或将进一步采取法律行动。

声明引发两极反应，有粉丝为萧敬腾叫屈，认为他的行为并没有伤人或违法，不该被这样抹黑，但也有人觉得身为公众人物，萧敬腾的举动让人不适，才会被群嘲。更有人调侃说萧敬腾应该起诉向太，她的责任更大。

还有网民说现在刷视频，十个有八个都是这个梗，吐槽萧敬腾这么多年发视频没爆红过，这次终于被一句“妈咪”带红。

萧敬腾在最新视频中，“模仿网民的模仿”，被网民说“自黑”效果不错。（视频截图）

自黑策略比发警告声明有效？

萧敬腾在经纪公司发声明后，又更新了视频，对恶搞事件直接回应。视频中的他，看着网民的模仿视频，边看边笑，不像生气。一边的工作人员调侃说，手机打开全是“妈咪妈咪”，萧敬腾则回应：“那很好啊！”一副已经接受这波潮流的样子。

接着，萧敬腾还“模仿网民的模仿”，抿了一下嘴，问：“我有这样吗？”最后留言说任何人都可以拍，开心就好，但是要适度玩梗，杜绝造谣。

对于这个视频，有网民说萧敬腾“自黑的策略”很高明，更能巧妙地抓住流量玩视频，模仿起网民的模仿更显可爱，那些想黑他的网民看到这里自会散去，比起发警告声明更有效呢！