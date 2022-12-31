周深龚俊王一博抢手 揭中国卫视跨年晚会抢艺人内幕

（北京讯）转眼就要跨年了，中国各大卫视的跨年晚会也开始比拼明星嘉宾阵容了，大家纷纷亮出了“杀手锏”。

根据已释出的名单，湖南卫视坐拥杨幂、龚俊、王鹤棣等流量；东方卫视邀请了王一博、张艺兴、任嘉伦、赵露思，虞书欣、贾乃亮等；浙江卫视依然是“综艺节目团”助阵，包括“跑男团”的蔡徐坤、杨颖、白鹿等，以及《嗨放派》的范丞丞、李荣浩；江苏卫视集齐了邓紫棋、王俊凯、王源、李宇春、张杰、周深、薛之谦等唱将；央视跨年晚会有周深、白鹿、陈伟霆、欧阳娜娜等；B站跨年仍是录播形式，嘉宾阵容有艾薇儿（Avril Lavigne ）、宫崎步、朴宰范（Jay Park）等海外歌手。

其中，周深会登上央视、江苏卫视、B站至少三家晚会的舞台。

搜狐娱乐访问了多名大型晚会导演，了解跨年晚会幕后流量大战的故事。当各家对流量艺人态度谨慎之时，这一年形势如何？谁是跨年晚会的“杀手锏”？艺人如何“抢零点”？主办方又如何在重重限制之下邀请到带流量的艺人？怎样在预算有限的情况下请到有影响力的嘉宾？都是大咖，谁来压轴？

比起嘉宾邀约，有受访者坦言更喜欢被分配导播之类的工作，因为负责邀约艺人，比熬通宵还被挑刺的导播工作，更费神费力。“提名的人选在内部被毙了，是不会给原因的。对外，被拒绝的理由也五花八门。”

“没流量不行，光有流量不行，每家都请一样的流量也不行。”由此可见困难重重。

问题1：各大卫视怎么请明星？

受访者说，流量是最重要的，但如果实在抢不到，关键就是实力派歌手，这两类艺人几乎决定了跨年晚会的收视和流量。

对于流量们，卫视的态度就是“谁红约谁”。“王一博、龚俊这种肯定是大家想要的……龚俊平时口碑不错，也非常配合卫视，所以大家也抢着请他。”2022年新的流量就是刚冒头的王鹤棣、陈飞宇，都是跨年晚会的抢手货。檀健次能唱能跳，也属于性价比高的艺人。此外，相比天价的顶流们，王鹤棣、陈飞宇这样的新流量更受关注。”

至于实力歌手，周深、张信哲、李健、李荣浩、邓紫棋，以及一些香港歌手，他们的经典歌曲也是跨年晚会不可缺少的组成部分。

问题2：如何应付艺人“抢零点”？

很多人都知道，明星多了在一起就很难处理关系。大家都很在意咖位，尤其是跨年晚会的零点压轴，不少明星都在明争暗战。“流量们很多都是奔着零点压轴的位置来的，零点往往是收视峰值，会被艺人团队们视为身份地位的象征。”那么卫视一般会怎么选择明星压轴呢？

圈内人士透露：“艺人都会拿出自己谈判的‘筹码’，这是不能公开的。我能说的是，作为主办方，我们的标准也很简单，觉得谁值得就给谁。”所以，像李宇春这样能在跨年晚会连续17年零点压轴的歌手，是得到几大卫视“盖章”的。

问题3：遇到难搞艺人怎么办？

有受访者吐槽道，每年总有几个项目迟迟无法定案，节目形式、舞台设计、伴舞都确定好了，就等艺人来了往那一站，结果艺人的时间就是定不下来，突然说不能来了，只能让统筹人员抓紧时间再约别人。

有人根据往年办晚会的经验说，最极端的情况是艺人彩排前两天才确定出不出席。确定来的艺人，如果配合度不高，或是总迟到，也会让幕后人员十分头痛。

问题4：遇到抢手艺人怎么办？

对比之下，配合度高的艺人，就会获得大家的一致好评。有人点名肖战：“很有礼貌，会提前到现场，录完还是最后退场的。”也有人对周深印象深刻，赞他不只人气高、实力强，情商也很高。“是难得的大家合作过觉得效果非常好，会一直约的艺人。”

艺人有能量，配合度又高，自然特别抢手。这种情况下，最终选择权就交到了艺人方。“肯定会有好几家邀约，这个时候就看艺人团队倾向于哪个平台了。”梳理过往几年的跨年晚会名单，也不难发现一些端倪。

譬如蔡徐坤是浙江卫视王牌节目之一《奔跑吧》的常驻嘉宾，王鹤棣、檀健次都是湖南卫视《你好星期六》的固定主持人，理所当然各自选择了长期合作的卫视。

艺人考量的还有出场费和曝光量：“艺人首先考虑的肯定是出场费，互联网平台给的肯定没有卫视那么多，所以流量更偏向各大卫视。有的艺人看重卫视曝光，如果和卫视的合同写明不能参与别家录制，就会婉拒。”

问题5：拿捏不准请谁怎么办？

艺人邀约的标准，都是随着大环境变化而变化的。从2019年开始，视频网站、互联网平台正式加入了跨年晚会流量大战，原本卫视独大的情况有所改变。但近年来，跨年晚会呈现出了新趋势。2021年以来，晚会舞台上，演员、体育明星、英雄、素人们的比例显著上升，流量明星阵容有所收缩，选秀偶像们则大面积缺席。

拿捏不准的时候，央视晚会的选择就成了大家的“定心丸”。多次参与央视大型晚会筹备工作的圈内人说，从去年开始，央视按照新标准邀约嘉宾，其嘉宾名单也会对卫视的艺人选择产生影响。“三个月内有舆情风波的不行，纯流量艺人也会受到限制。”

虽然提前分了类，但也常出现不可抗力。如果是录播晚会，嘉宾突然有了较大的舆论争议，只能紧急撤下节目。