“元旦情侣抓到了” 李钟硕IU被爆日本过圣诞

（首尔讯）李钟奭（前称李钟硕，Lee Jong-suk）30日在2022MBC演艺大赏中领奖时发言，特别提到感谢“那个人”，引起网民热烈讨论，经纪公司仅回应是个人感谢的对象，怎料韩媒《Dispatch》却爆料他口中的对象就是IU，两人更在日本度过圣诞约会。

【更新】据韩媒报道，李钟奭和IU已低调交往了4个月。对此，两人先后认爱了。男方的经纪公司HighZium Studio代回应：“最近从朋友关系发展成恋人，真挚地交往中，请多多支持我们，让我们的美好爱情继续下去。”IU的经纪公司EDAM娱乐也呼吁：“希望粉丝能温暖看待这段恋情。”

两人10年前曾一起主持综艺《人气歌谣》，因为私下零互动且短暂合作4个月就结束，一度被指关系不和。直到10月初李钟奭弟弟结婚，IU亲自出席婚礼，并献唱祝歌，才打破不合传闻。

当天结束IU准备离开时，身为新郎家人的李钟奭，被目击即使忙碌也特别护送IU一小段路，最后IU回头挥手，他轻轻点了点头后各自转身。两人互动虽然快速、简单，但对照恋爱传闻，不免引发联想，或许当天IU的身分不仅仅只是嘉宾。

3天2夜的圣诞约会

据报道，李钟奭和IU在名古屋超高级度假村低调度过了3天2夜的圣诞约会，而且他们还特别订不同地回国的机票，李钟奭20日为了见面会飞到大阪，IU则是在24日飞到名古屋，最终目的地就是高级渡假村Amanemu。

据说这趟旅游还是李钟奭亲自规划的。双方友人透露：“李钟奭亲自订饭店，还申请了接驳车。”为了工作兼顾约会，他20日在大阪、23日到东京、24日到名古屋、26日再到东京，27日回到首尔，可说是“超级拼”。有趣的是，他们在机场现身时，还背着一样的包包和戴一样的眼镜，一副情侣装装备。

李钟奭以《黑话律师》夺下2022MBC演技大赏的大赏，陆续感谢身边工作人员、同剧演员及前辈们后，提到自己在退伍后有很多烦恼与恐惧感，但有个人帮助他朝着积极正向前进，因此在得奖感言中一定要表达感谢之意。

他说：“谢谢你总是那么有魅力，喜欢你很久也很尊敬你，每次看到那个朋友，都会有‘应该更努力生活才对，应该成为更好的人才对’的想法。我反省了很多，未来也会努力成为更好的人。”

《Dispatch》每年都会在元旦前后公开秘恋中的艺人情侣，即俗称的“元旦情侣”，没想到这一年就李鈡奭和IU。