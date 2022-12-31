时隔12年为卖书 沈金兴复出

太太的一句话：“你不演的话，我们的书很难卖出去。”时隔12年，沈金兴再拍戏。

沈金兴最近重回荧幕参演将在2023年3月播出的《秘宅》。剧中，他饰演一名企业大亨，因从小受到父亲（严丙量饰）偏心对待，造成他做了一些无法原谅自己的事，一直活在良心控告的痛苦生活中。

这是沈金兴时隔12年后再度回电视台拍戏。根据记录，他的最后一部戏是2010年拍摄的《最火搭档》。不过，沈金兴忘了自己有多久没有拍戏，只记得自己是在1994年出演《雌雄大盗》后离开电视台，但间中仍以客串性质参演电视剧。

妻点醒：你不演 书难卖

沈金兴在接受《新明日报》坦言，这次回去拍戏全因太太的一句话，“记得是3月11日那天，我和太太出海要去撒她妹妹刚过世的骨灰，船上我太太非常伤心一直哭，所以我就让她看剧本，看完后她就跟我说‘亲爱的你要演，你不演的话，我们的书很难卖。’就这一句话，我答应演了，因为我们的书《生活》不但花费了20多万新元，还花了很多心思。”

《生活》是沈金兴的第二本著作，第一本则是2016年推出的自传《活路》。

沈金兴说：“我原本着手写《活路2》，且完成了约70%，但是这本书属于非常学术性的，我有点无能为力，所以太太就和我提议，‘与其那么沉重，倒不如写一些比较生活化的东西’”就这样，沈金兴和太太蔡铠锶花了两年多的时间撰写了这本书。

这本书共420页，以中英文双语呈献，内容包括沈金兴花了40年钻研的自然医学——即人体反射理疗、21位抗病勇士的生命见证、亲自示范的10大简易保健运动法、太太蔡铠锶的饮食疗法博士论文，夫妻俩研发的40道保健抗癌美味佳肴食谱和生活小点滴等。

他说，写这本书主要的目的是希望减轻病患者的病痛、提升病患者的生活素质与心灵上的平安。

不过沈金兴强调，“我不是医生，我只是一名反射理疗师、自然医学理疗师和导师。”

当被问道接下来是否打算继续写《活路2》或撰写新书？

沈金兴说，他暂时不会，“因为接下来我将到全世界参展《生活》这本书，目前还在计划中。同时我还会到世界各地发表自然医学学术演讲，所以2023年会很忙。”

对于这本书的销量目标，沈金兴说：“永无止境，因为卖出这本书不是为了盈利，而是为了和大众分享如何照顾好身心灵。”

“太辛苦了 不想再拍戏”

为了卖书，沈金兴复出拍戏，虽然只参演了五集，花了20多天就杀青了，不过，他坦言那段期间非常累，“从清晨4点拍到晚上，有时甚至拍到半夜。”他表示太辛苦了，所以接下来无意再拍戏。他也向记者透露，当年演戏只是年轻时的兴趣。

尽管再作冯妇感觉辛苦，沈金兴却体验了很不一样的尝试，他说所饰演的角色和以往的类型完全不一样，而与严丙量、汤妙玲、陈美心和孙英豪等演员合作也很愉快。

对于这部剧，沈金兴觉得非常有意思，“因为单单看这部剧就已经是在看新加坡历史了，同时这部剧也充满迷离。”他也看好这部剧能得奖！