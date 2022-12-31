梅艳芳逝世19周年 粉丝祭情怀不变

（香港讯）星期五（12月30日）是已故一代歌后梅艳芳逝世19周年的忌日，梅迷一如往年，风雨不改，带着祭品与花束，一早分别到省善真堂及大屿山海会塔拜祭，而拍摄电影《梅艳芳》的安乐电影公司送上致祭果篮。

在尖东海旁星光大道梅艳芳的铜像旁，也放满乐迷的鲜花及悼念字句，怀念这一代巨星。除了拜祭之外，梅艳芳国际歌迷会星期五晚上也在香港的PREMIERE戏院举办免费欣赏梅姐生前的作品《川岛芳子》。

梅艳芳国际歌迷会星期五早上分别到九龙塘“省善真堂”及大屿山“海荟塔”拜祭。（取自网络）

袁咏仪网上悼念。（取自网络）

袁咏仪“献花” “恩师”刘培基发文悼念

也是梅迷的袁咏仪，每年梅艳芳的忌日也会在社交网贴上梅姐的旧照，今年她同样贴上照片，同时还献上玫瑰emoji，与网民一起怀念梅姐。

而作为梅姐恩师兼挚友的刘培基，也于星期五凌晨在社媒上载了多张梅艳芳在最后演唱会以《夕阳之歌》作完结的漂亮婚纱照悼念，这件婚纱是刘培基亲手为梅姐在设计兼剪裁缝制的，充满了爱。

梅艳芳于2003年，因子宫颈癌并发症引致肺衰竭病逝，享年40岁。她的铜像于2014年竖立在在尖沙咀星光大道上，铜像底座刻有“香港女儿梅艳芳”题字。

想要个人传记 生前遗愿如愿

据悉，梅艳芳生前有个遗愿，她曾向导演江志强表达想要有一套个人传记电影，经过江志强花了七年时间筹备，这部传记电影《梅艳芳》于2021年11月上映，戏中饰演梅艳芳一角的女模特儿王丹妮，更传神地将梅姐给演活了，也为她在金像奖颁奖典礼凭这个角色拿下最佳新人奖。