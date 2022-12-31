体重不足43公斤 李玟晒“身插引流管”照引担忧

李玟之前参加中国选秀节目《中国好声音》担任导师，引起话题，31日在社媒发文回顾2022年，用英文写下长文，形容这一年是“极其艰难的一年”，同时晒出体重机显示42.3公斤的照片，外加一张身侧挂着引流管的自拍照，引起外界对她的身体状况的猜测。

李玟晒出的照片包括两只下臂，上面各写着英文的“爱”和“信念”。李玟说这是她最喜欢的两个字：“我深深地记在心里，我迫切需要它来度过这极其艰难的一年。生活有时似乎难以忍受，但我以女战士的态度，以及大笑容和大笑声，无所畏惧地面对那些难以忍受的事。”

她勉励说：“我们都身怀力气、胆量和勇气，所以请使用它们。你将获得最宝贵的智慧，从会从此改变你对生活的看法。要求知若渴，不断学习、成长，来获取智慧宝库。”

她透露2023年的目标是分享人生故事，以及她如何面对改变生活的重大障碍时，仍能保持积极的态度。对于能活出真我，她感到非常开心。她又说：“我每天都感恩还活着，可以分享我的想法。”

接下来的另一半的文字，李玟提醒大家：“世界上只有一个你，生命可能太短，所以要敢于梦想！生活中的一切都是选择，所以选择给你带来快乐和有意义的东西。”她呼吁大家选择快乐，要成为赢家而不是受害者；不要以貌取人；要做生命的主人；坚持自己所相信的事情，成为一个有影响力的人来激励他人。

整篇文章散发满满的正能量，很像是为年关交替而写的“心灵鸡汤”，但就是没有解释为什么身上会挂着引流管。

她这篇传播爱和正面思考的文章，吸引不少粉丝回应：“我也爱你。”也有粉丝留言：“看了照片担心你，怎么回事？”