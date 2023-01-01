李钟硕暗恋十年 IU隔空喊爱：他稳重又可爱

（首尔讯）李钟奭（Lee Jong-suk，前称李钟硕）20多岁认识IU就已爱上她，IU（李智恩）则喜欢男友“稳重又可爱”。

33岁的李钟奭和29岁的IU秘恋四个月，2022年12月31日被爆出圣诞节同游日本后大方认爱，并于2023年1月1日凌晨在各自的官方线上社群发文，亲自向粉丝说明恋情。

李钟奭和IU在2012年曾合作主持韩国电视台SBS的音乐节目《人气歌谣》，当时已对她萌生爱意。他说：“大家昨天（12月31日）看到报道后应该很惊讶吧……报道中的那位朋友，我们是在20岁中期结缘，一直是友情以上恋人未满的状态，当了很长时间的朋友，直到现在才变成这样”。

IU和李钟奭在2012年合作主持《人气歌谣》结缘。（互联网）

李钟奭形容IU是“一个占据我内心一角、不一般的朋友”，就像是自己主演的《罗曼史是别册附录》中女主角姜丹伊那样，他认识很久、也一直关心的朋友。他说，IU是他想要守护的朋友，“现在因为她，我想成为更好的人”。

IU也在官网发文承认“对的，我在谈恋爱”。她说，虽然已经“非常小心翼翼”了，但恋情还是曝光了。

她说：“我和认识很久的同事相互依靠，同时产生了好感。这么长时间以来，很感谢他一直支持着我，总对我说‘太酷了、太帅气了’，也是个真心鼓励着我，一个稳重又可爱的人。”

IU也说，这名在她身边“总是称赞着我的好朋友”，是自己的推动力之一。她向粉丝道歉“对不起吓到大家了”，但承诺不会让粉丝担心，会“好好交往下去”。