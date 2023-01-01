元旦港台日韩喜讯多！马国明求婚汤洛雯 渡边谦梅开三度 翁立友娶圈外人

马国明和汤洛雯2023年元旦下午在Instagram（IG）同时贴出一对马玩偶和钻戒照片，互相标注彼此并加上#forever（永远）的标签，汤洛雯的发文还配上#engaged （订婚）标签，证实马国明求婚了！

两人特别选在下午13时14分一起在IG公布订婚喜讯，寓意一生一世在一起。他们的同步发文引来包括胡杏儿、杨茜尧（前名杨怡）、黄翠如等星友们按赞留言表示祝福与恭喜。

马国明和汤洛雯同时贴出同样照片放闪。（艺人IG）

日本喜讯四连发

Netflix剧《今际之国的闯关者》（Alice in Borderland）的27岁女星土屋太凤怀孕闪嫁28岁的“GENERATIONS放浪新世代”主唱片寄凉太。两人在2017年合演电影《哥哥太爱我了怎么办》饰演兄妹，由此互有好感而交往。

土屋太凤（右）和片寄凉太（左）元旦宣布结婚与怀孕的双喜讯。

40岁的男星绫野刚与27岁女星佐久间由衣也在官网及社媒宣布婚讯。绫野刚说，佐久间由衣对他来说就是个无可取代的重要存在。

新世代歌姬Aimer元旦前夕首次参加《第73届红白歌唱大赛》后也宣布嫁给音乐制作人飞内将大。

63岁的渡边谦宣布将在2023年娶小21岁的女友。（互联网）

63岁的渡边谦也将梅开三度，他在12月31日透露准备在2023年内，与交往八年、小21岁的女友结婚。两人目前住在长野轻井泽。

渡边谦2017年在已婚时被踢爆不伦恋，和小21岁的女性传出有一段三年的感情，甚至有私密照外流。他的妻子南果步当时罹患乳癌大受打击，他被赶出豪宅，两人2018年正式离婚。

神童认爱圈外人

韩国方面，除了在12月31日承认恋爱，元旦凌晨隔空喊爱的李钟奭（前称李钟硕）和IU，37岁的Super Junior成员神童也通过所属的SJ Label证实恋爱消息，据传女方是一名前练习生。

SJ Label说：“神童正在跟圈外人交往中，目前尚未有结婚计画。两个人互相为彼此应援，正在培养感情。”

能歌善舞又幽默的神童曾多次公开恋情，2010年认爱辣妹Nari，但交往5年后分手，后来又和模特儿姜诗奈拍拖，但后来不敌舆论而分手。

神童承认与圈外人交往中。（互联网）

翁立友登记结婚

“金曲歌王”翁立友幸福宣言“找到人生新伙伴”，已经与圈外对象登记结婚。他说：“疫情期间，有多出的时间，让自己沉淀与感受到人世间的无常，因而加紧脚步完成人生大事，感谢老天爷赐予这么好的姻缘，时机到了，缘分也就到了。”

考虑到疫情，加上觉得“实质的生活相处胜过一切外在的形式”，他与新婚妻子将“不再举行宴客”。他说：“我的人生不再孤单，有个新伙伴，我们俩都愿意付出一切追求，一同努力打拼新的人生，有爱妻的鼓励相伴，我的人生感到非常的圆满。”