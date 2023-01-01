时隔三年飞东京 欧菁仙与“日本爸爸”重逢

疫情趋稳，日本放宽防疫措施，欧菁仙飞东京和“日本爸爸”团圆跨年。

欧菁仙星期六（12月31日）在社媒上传了一段与日本父亲一起吃拉面的视频，并在贴文写道：“经过漫长的三年时间，才能和爸爸一起吃拉面。与很多人相同，日本对我而言，有一种很特别的感觉。第一次和爸爸认识是我17岁那年，那时是参与华中初级学院的新日交流浸濡计划，然后我在30岁时回到早稻田大学攻读我的大学学位……”

欧菁仙有个“日本爸爸”？

《新明日报》记者看了贴文立即发简讯给欧菁仙，在星期天（1月1日）早上欧菁仙接受《新明日报》访问，一解谜团。

原来这位“日本爸爸”，今年78岁，名叫立野有文，是欧菁仙当年17岁就读华中初级学院参与新日交流浸濡计划时结识的。

欧菁仙说，当时她被入驻桜丘中学（高等学校），立野有文是该校的创办人，“我们除了去学日语之外，也要‘寄宿’日本人的家，以便了解日本的文化习俗，而我就被到立野有文的家中暂住。”

新日交流浸濡计划为期将近两个月，也因此欧菁仙有机会与立野有文更深一层的认识。欧菁仙说，她不但和立野有文很投缘，也和他家人，也就是立野有文的妻子、父母也很投机，那段期间大家相处就和家人一般。

浸濡计划结束回新加坡后，欧菁仙依然和立野有文保持联络，“我们经常以书信联络，后来我毕业当了空姐，只要值勤的班机有飞往东京，我都会和爸爸和他家人见面。”

欧菁仙说，后来她取得新传媒奖学金也到日本早稻田大学深造，那时也住在立野有文的家。

“这些年来我都会在跨年时到东京和爸爸团聚，上次是2019至2020跨年，后来疫情暴发至今才有机会飞去看他、他太太、爷爷和奶奶。”

一度想正式领养她

提及和立野有文的父女情缘，欧菁仙说，或许是从小父母离异，各自又有了新家庭，自己寄住在不同亲戚的家，让她感觉少了父爱，所以立野有文对自己而言宛如父亲，“我心中有什么心声，都会透过书信向他倾诉，他就会以父亲的角色耐心地倾听，并会回信给予我安慰和鼓励。”

“30年来，他就像父亲般在我身边支撑着我。”

欧菁仙透露，立野有文曾一度想正式“领养”她。不过，碍于一些法律程序，最终无法实现，“虽然程序无法办妥，对我而言无所谓，他在我心中已经是我的爸爸了，无需法律程序。”

她还说，自己也视立野有文的太太为姐姐，“她只有68岁，很年轻”。

《新明日报》记者问欧菁仙，母亲是否知道她有个“日本爸爸”？

“知道呀，他们彼此认识，也很熟，爸爸一家很喜欢我妈妈做的黄梨挞，像这次我也带了黄梨挞给他们吃，他们一天就吃完了。”

自幼父母离异被“抛弃”

欧菁仙曾在新传媒的谈话节目《权听你说》忆述自己的童年经历时，透露自幼父母就离异，各自又有了新家庭，自己在亲戚家过着寄人篱下的生活。

她说，由于多数亲戚的经济状况不好，无法长期照顾她，只能每年都住在不同亲戚的家。

欧菁仙在节目中说，母亲当年是有苦衷才“弃养”她，17岁那年，没有亲戚再负担得起她的生活，她四处找妈妈后，与妈妈团圆。