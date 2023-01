6

回望2022年最强欧美剧抢夺流量,攻占榜单,掀起话题,串流影音平台在疫情之下渐成主流,有了市场自能百花齐放。

睡魔 The Sandman

2022年如果仅能看一部剧,应该就是这部奇幻神作。

英国奇幻小说大师Neil Gaiman(尼尔盖曼)创造DC暗黑宇宙,能成功影像化已是奇迹。摆在串流平台上胜在篇幅和尺度无局限,《蝙蝠侠》系列编剧David Goyer(大卫高耶)尽情挥洒,剧集水准与视野超越现今超能英雄电影系列。格局恢宏,影像凌厉,绚丽迷离,特效极具电影感,融合寓言神话历史文学,处处显露诗意哲思。

气质阴郁的男主角Tom Sturridge(汤姆斯图里奇)“睡魔”魂上身,撩拨人心,寻找三大神器过程惊心动魄。与大天使地狱大战意念对峙,小吃店血腥人类试炼,与驱魔师康斯坦汀并肩作战,酒馆偶然遇上未成大文豪的莎士比亚,探究生死,思辩人性,欲领略宇宙万物必先经历一次又一次的残酷。

人生切割术 Severance

好莱坞喜剧巨匠们纷纷转战剧集,无须计算票房,拍出来的作品竟都异常严肃。

2022年,Steve Carell(史提夫卡里尔)的《特殊病人》(The Patient)以及Will Ferrell(威尔法洛)和Paul Rudd(保罗路德)合演的《隔壁的心理医生》(The Shrink Next Door)都是意涵深刻的惊悚黑色喜剧。

而由Ben Stiller(班施帝勒)退居幕后担任制作人兼导演的这一部,风格也是如此。

氛围冷冽疏离,悬疑诡异似《黑镜》(Black Mirror)。大前提先假设记忆可以被切割……员工一踏入办公大楼即失去记忆,下班后立刻忘却公事,公私分明彻底落实,理论上很理想,实际上却是邪恶大企业洗脑奴役平民百姓的伎俩。天马行空的概念不落俗套,嘲讽现实体制一针见血,Adam Scott(亚当史葛特)、Christopher Walken(克里斯托弗沃克)、Patricia Arquette(派翠西亚艾奎特)等实力派共演,演技成重要吸引点,烂番茄评价高达97%,苹果电视事先张扬今年上线的第二系列卡士更强,格局更大。

Tinder大骗徒

The Tinder Swindler

猎奇式纪录片在串流平台上最具话题也最受欢迎,各类犯罪实录眼花缭乱,有揭开少年弑父背景故事的《我杀了我爸爸》( I Just Killed My Dad),也有集结房客恐怖事件簿的《恐怖室友全纪录》(Worst Roommate Ever),还有尝试还原韩国N号房事件原委的《网路炼狱:揭发N号房》(Cyber Hell:Exposing an Internet Horror)等。

不过引起大众巨大回响的,是关于网络爱情诈骗的《Tinder大骗徒》。毕竟这款交友应用是一般人普遍使用的,大家看了当然心有戚戚焉。伪装钻石大亨的以色列犹太裔世纪渣男,将多名欧洲女性玩弄于鼓掌之间,纪录片巨细靡遗曝露过程,以假乱真匪夷所思,比虚构故事更戏剧化更充满娱乐性。

创造安娜 Inventing Anna

情节比虚构故事更光怪陆离,若非冠上取材自真实事件,恐怕观众会投诉造假得太夸张。Julia Garner(茱莉亚加纳)诠释25岁假千金,不靠美色,身无分文,却能在纽约上流圈子混得如鱼得水,连被逮捕之后上法庭也能成为个人时装秀。小女生夸夸其谈趾高气昂就能把社会特权分子甚至金融机构、投资公司耍得团团转,甚至差点谎言成真成就大事业,俨然是千禧世代眼中的另类“美国梦”的实现。

除了《创造安娜》,另有一部题材相似的《新创大骗局》(The Dropout)讲的也是由女性主导的诈骗案。Amanda Seyfried(阿曼达塞弗里德)诠释“女版乔布斯”纵横美国矽谷,毫无背景的一介女流竟有如此手段,被迷惑的IT权贵政商名流集体颜面无存,对平民百姓而言却可能相当励志。

皇后 The Empress

从《都铎王朝》(The Tudors)到《柏捷顿家族:名门韵事》(Bridgerton),宫廷戏码一直很欢迎,这部有些不同,全德语对白,由一般观众不熟识的两名年轻德国演员Devrim Lingnau(德夫里姆林瑙)、Philip Froissant(菲利普弗鲁瓦桑)担纲,却同样引起热烈追捧。我不认为普罗大众对历史特别感兴趣,但无须有新意,俊男美女浪漫又洒狗血的爱情,外加惊心动魄的权斗,甚至还有革命烈士伺机而动,谁不爱看?

奥地利皇后叛逆强悍野性难驯,靠美丽赢尽民心,形象非常戴安娜。但年少皇帝也帅气英明,虽腹背受敌却密谋奋起,6集剧高潮中结束留下悬念,当然旨在诱使观众“敲碗”要求乘胜追击开拍下一个系列。

史前星球 Prehistoric Planet

《钢铁人》导演Jon Favreau(乔恩费儒)监制的5集英国纪录片,穿越时空回到恐龙世纪,电脑合成影像还原早已灭绝的恐龙形态,每一个细节都是有大量科学研究与数据建构而成,每一个画面都寄托了人类对远古年代的浪漫想象。英国国宝级Sir David Attenborough(大卫艾登堡爵士)幽默旁述,连配乐也找来奥斯卡得奖大师Hans Zimmer(汉斯季默)。大量戏剧加工,恐龙之间的爱恨情仇、生死搏斗,明知均非真实却让看的人都热血沸腾。